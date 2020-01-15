Канадец отсудил $53 млн у Казахстана

Алматы. 15 января. КазТАГ – Канадец Пол Кэрролл отсудил $53 млн у Казахстана, сообщает канадский журнал Macleans.

«Гражданин Канады Пол Кэрролл отсудил $53 млн у Казахстана», — говорится в сообщении.

Больше 20 лет назад компания Кэрролла заключила выгодную сделку по переработке и экспорту урана.

«Если бы мы добились успеха, мы бы, безусловно, были одним из крупнейших, если не самым большим производителями урана в мире», — сказал Кэррол.

По словам предпринимателя, ему казалось, что были подписаны все необходимые документы на экспорт урана, в частности, с руководством Целинного горно-химического комбината. Несмотря на то, что компания взяла на себя ряд социальных обязательств, чтобы оживить деятельность предприятия, покрыть невыплаченную заработную плату и пенсии, правительство Казахстана неожиданно отказалось предоставить экспортную лицензию компании Кэррола.

После 21 года судебной тяжбы судьи согласились присудить компании Кэрррола $52,6 млн, однако предприниматель недоволен: он рассчитывал получить более $1 млрд, чтобы в том числе оплатить долги 4 тыс. акционерам компании.

В своем пресс-релизе по результатам заседания министерство юстиции Казахстана заявило, что в настоящее время «рассматривает свою позицию», считая такой исход арбитражного разбирательства «значительным успехом».