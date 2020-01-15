Производство энергии за счет переработки отходов намерены наладить в Казахстане

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Производство тепловой и электрической энергии за счет переработки отходов намерены наладить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Принятие нового Экологического кодекса направлено на реализацию ряда концептуальных подходов регулирования экологических отношений (…), (в том числе – КазТАГ) совершенствование управления отходами производства и потребления, в том числе переработка отходов для получения тепло- и электроэнергии», — сказал председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию мажилиса Глеб Щегельский на заседании нижней палаты парламента в среду.

Также принятие нового Экологического кодекса, по словам депутата, позволит усовершенствовать механизмы государственного контроля в области экологии, внедрить новые подходы оценки воздействия на окружающую среду, а также реализовать принцип «загрязнитель платит и исправляет».

«Реализация этих принципов позволит улучшить состояние атмосферного воздуха и водных ресурсов и увеличить объемы мусоропереработки. Принятие кодекса не потребует дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета», — добавил парламентарий.

Параллельно с принятием Экологического кодекса предусматривается внесение поправок в девять кодексов и девять законов.

«Изменения направлены на реализацию концептуальных подходов регулирования экологических отношений. Они нацелены на усовершенствование системы экологического управления и регулирования, а также изменение подходов распределения средств, поступающих от платы за эмиссию», — уточнил Щегельский.

Депутаты приняли данные проекты законов в работу, заключение по ним будет готово до 23 декабря 2020 года.