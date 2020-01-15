Порядок декларирования экспресс-грузов для личного пользования упростила ЕЭК

Алматы. 15 января. КазТАГ — Порядок декларирования экспресс-грузов для личного пользования упростила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщила пресс-служба комиссии.

«Одобрены изменения в некоторые решения комиссии, касающиеся таможенного декларирования экспресс-грузов, доставляемых экспресс-перевозчиками в качестве товаров для личного пользования. Изменения помогут усовершенствовать и упростить порядок декларирования этой категории товаров», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве также сообщили, что оптимизированы порядки заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и документа уплаты.

«В частности, предусмотрена возможность незаполнения сведений о предшествующем документе при предварительном таможенном декларировании, конкретизирован порядок округления при указании массы товаров и др. При заполнении документа об уплате предусмотрена возможность незаполнения некоторых разделов, касающихся сведений об уплате (взыскании) таможенных платежей, пеней», — резюмируется в сообщении.