Трансграничный обмен электронными разрешительными документами начался в ЕАЭС

Алматы. 15 января. КазТАГ — Трансграничный обмен электронными разрешительными документами начался в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК утвердила технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы союза общего процесса «Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для подтверждения соблюдения запретов и ограничений». (…) По сути, речь идет о начале реализации механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами», — говорится в сообщении в среду.

В ЕЭК отметили, что «реализация этого общего процесса направлена, прежде всего, на обеспечение выполнения статьи 80 Таможенного кодекса ЕАЭС, которая предусматривает в том числе трансграничное информационное взаимодействие таможенных и контролирующих органов стран союза в процессе получения сведений о документах, необходимых для совершения таможенных операций, и создает основу для развития и применения механизма «единого окна».

«Внедрение общего процесса будет проходить поэтапно в отношении определенных видов документов, по мере регламентации в праве ЕАЭС состава и структуры представляемых сведений из документов в электронном виде», — пояснили в комиссии.

Также в ведомстве уточнили срок переход к трансграничному электронному обмену сведениями.

«Одновременно распоряжением коллегии ЕЭК установлен девятимесячный срок, в течение которого должен быть осуществлен переход к трансграничному электронному обмену сведениями из документов об оценке соответствия требованиям техрегламентов ЕАЭС или Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», — резюмируется в сообщении.