Нур-Султан. 15 января. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие двое суток в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 17 января, ночью 18 января в Павлодарской, Карагандинской областях, 18 января в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, в Восточно-Казахстанской области местами сильный снег. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Метель, местами гололед», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.