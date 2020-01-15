Продлены условия по минимальному количеству производителей совместных товаров в ЕАЭС

Алматы. 15 января. КазТАГ — Продлены условия по минимальному количеству производителей совместных товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК на два года продлила условия по минимальному количеству производителей государств ЕАЭС, участвующих в изготовлении совместно произведенного товара, для согласования промышленных субсидий с комиссией», — говорится в сообщении в среду.

В ЕЭК напомнили, что «порядок признания товара совместно произведенным государствами-членами союза утвержден решением коллегии ЕЭК от 11 июня 2019 года №93 и регламентирует, как страны ЕАЭС будут признавать товар совместно произведенным, чтобы иметь возможность согласовать специфическую субсидию в отношении такого товара с комиссией».