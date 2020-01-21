Гендиректор «Казахмыса» получил тяжелое ранение в ходе конфликта в Жезказгане

Караганда. 21 января. КазТАГ – Генеральный директор корпорации «Казахмыс» Амангельды Минигулов получил тяжелое ранение в ходе конфликта в Жезказгане, передает корреспондент агентства.

По предварительным данным, 21 января в районе 17.50 между Минигуловым и председателем профсоюзной организации «Кәсіп қорған» Тогызбаем Тажбеновым в кабинете главы корпорации произошел конфликт, в результате которого Минигулов, а также директор корпорации по развитию Сабыржан Мембаев получили ножевые ранения.

Как стало известно агентству, оба пострадавших госпитализированы в медицинский центр Жезказгана.