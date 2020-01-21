Тяжело раненого гендиректора «Казахмыса» оперируют в реанимации медцентра Жезказгана

Караганда. 21 января. КазТАГ – Тяжело раненого генерального директора горно-обогатительного комплекса ТОО «Корпорация Казахмыс» Амангельды Минигулова оперируют в реанимации медицинского центра Жезказгана, передает корреспондент агентства.

«Он (Минигулов – КазТАГ) жив. Сейчас его оперируют», — сообщили медики корреспонденту агентства во вторник.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что 21 января в районе 17.50 между Минигуловым и председателем профсоюзной организации «Кәсіп қорған» Тогызбаем Тажбеновым в кабинете главы корпорации произошел конфликт, в результате которого Минигулов, а также директор корпорации по развитию Сабыржан Мембаев получили ножевые ранения. Как стало известно агентству, оба пострадавших госпитализированы в медицинский центр Жезказгана.