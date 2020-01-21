Преступники специально покупают авто с кыргызскими и армянскими номерами – МВД РК

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Преступники специально покупают авто с кыргызскими и армянскими номерами, заявил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

«Зафиксированы факты, когда преступники специально приобретают такие авто и совершают с их помощью серийные кражи, вплоть до убийств, разбоев и грабежей. Последний факт – в Павлодарской области трое наших соотечественников специально купили по страховке в РФ автомобиль ВАЗ-2106, протаранили на нем местного бизнесмена и совершили разбойное нападение. Потом они сожгли машину, избавившись таким образом от улик. К сожалению, таких преступлений немало», — заявил Кожаев на пресс-конференции во вторник.

Он уточнил, что в 2019 году зарегистрировано 400 правонарушений, по которым орудием преступления стали автомашины из ближнего зарубежья.

«Из них 335 угонов, краж, а также более 60 фактов других преступлений, начиная с убийств, заканчивая разбоями и грабежами. Найти такой транспорт без его истории в базе МВД достаточно проблематично. Кроме того, далеко не всегда владелец может доказать, что транспорт принадлежал ему на законных основаниях», — сказал вице-министр внутренних дел.

По его мнению, усугубляют ситуацию и то, что значительное число ввезенных из Кыргызстана и Армении автомобилей используется для перевозки пассажиров, что подвергает «опасности жизнь и здоровье ничего не подозревающих граждан».

«В 2019 году количество нарушений ПДД транспортом с иностранными номерами, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения, выросло в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом: с 27 тыс. до 93 тыс. Более того, гражданами Казахстана на автомашинах с иностранными номерами совершено порядка 1,8 тыс. ДТП, в том числе 1,4 тыс. с крупным материальным ущербом, 428 ДТП, в которых 132 человека погибли и 528 получили ранения», — привел статистику замминистра.

Вместе с тем он предостерег казахстанцев от приобретения транспорта, который в силу каких-то причин они не смогут зарегистрировать в Казахстане.

«Имеется информация, что наши граждане вместе с гражданами Армении используют различные ухищрения для приобретения там статуса временно проживающего, начиная от обычных справок с ЖЭКа и заканчивая оформлением временной регистрационной карты, приравненной к виду на жительство. Таким образом они приобретают на себя такие автомобили», — полагает спикер.

По словам замминистра, МВД уже ведет совместную работу с госорганами Армении.

«В Армению направлены компетентные сотрудники из комитета административной и миграционной полиции, которые совместно с армянскими коллегами проверят законность действий как наших, так и армянских граждан. Кстати, уже есть факты обращения наших граждан в правоохранительные органы о том, что на территории Армении в их отношении совершены преступления: их обманули и они понесли убытки», — резюмировал Кожаев.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.