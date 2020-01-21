В Bek Air замечания Авиационной администрации Казахстана назвали необъективными

Алматы. 21 января. КазТАГ – Владимир Радионов. В АО «Bek Air» замечания Авиационной администрации Казахстана (ААК) назвали необъективными, передает корреспондент агентства.

«20 января 2020 года авиакомпания Bek Air получила письмо от АО «ААК». Стоит признать, что многие замечания, изложенные в акте, имеют натянутый и необъективный характер», — говорится в информационном сообщении на официальном сайте авиакомпании.

Касательно отсутствия табличек на некоторых двигателях, в компании поясняют, что в процессе эксплуатации из-за вибраций и других нагрузок на воздушных судах возможны утраты некоторых идентификационных табличек на некоторых агрегатах.

«Авиакомпания Bek Air также имеет опыт утери табличек с некоторых агрегатов в процессе эксплуатации. В этой связи было принято решение о снятии табличек, имеющих слабое крепление к корпусу наиболее важных и дорогих агрегатов (как правило – это двигатели) и хранения их в офисе инженерно-авиационной службы, а учет агрегатов вести по записям в бортовых журналах и формулярах агрегатов. Таблички же устанавливались на агрегаты в случае их отправки на замену или ремонт», — заявляют в компании.

Также сообщается, что на протяжении многих лет не было ни одного случая перепутывания или неучтенного снятия и установки агрегатов на самолеты, все таблички в сохранности и были представлены проверяющим. Кроме того, ни в одном документе, регламентирующем деятельность авиации, не имеется прямого запрета на указанные процедуры.

«Тем не менее, по совету проверяющих было принято решение об изготовлении дубликатов табличек, которые будут установлены на агрегаты (которые также не запрещены) и позволят вести учет движения агрегатов наряду с записями в бортовых журналах и формулярах. Данная информация была представлена проверяющим», — говорится в документе.

Отвечая на претензию ААК о перестановке агрегатов с одного самолета на другой, руководство авиакомпании говорит, что Bek Air изначально планировала унификацию своего флота, выбрав тип воздушного судна – Fokker-100.

«Унификация эксплуатируемых самолетов позволяет иметь более чем двукратный резерв воздушных судов для покрытия действующего расписания, а также использовать агрегаты с одного воздушного судна, постоянно находящегося на тяжелом базовом техническом обслуживании, для установки на другие самолеты с последующим их возвратом после ремонта или замены. Данные операции не запрещены руководящими документами и практикуются во всем мире», — говорят в Bek Air.

Кроме того, эти действия, по мнению авиакомпании, вынужденно вызваны политикой таможенных органов, когда полученные запасные части могли неделями находиться на таможенной очистке, проведении таможенных экспертиз и т.п., задерживающих установку агрегатов вместо выбывших на ремонт или замену, что вызывало бы необоснованную задержку эксплуатации воздушных судов, требующих замены агрегатов.

Также к письму приложена «Справка о взаиморасчетах с основными поставщиками запасных частей и агрегатов к воздушным судам Fokker-100, эксплуатирующимся в авиакомпании». Из нее следует, что стоимость оплаченных запчастей и агрегатов только за 2019 год составила около $9 млн и более 2,5 млн евро, что указывает на отсутствие финансовых проблем на финансирование закупа запчастей и агрегатов, их ремонт и замену, и других мероприятий по обеспечению летной годности воздушных судов.

Вместе с этим в авиакомпании утверждают, что все пилоты Bek Air проходят первоначальную подготовку на тренажерах самолета Fokker-100 Европейского сертифицированного учебно-тренировочного центра САЕ (Амстердам), согласно договору с авиационно-учебным центром BCAT (Рига). Теоретическую и практическую подготовку пилотов проводят квалифицированные европейские инструкторы, которые после обучения выдают соответствующие сертификаты.

«Кроме того, два раза в год под руководством летно-инструкторского состава авиакомпании все пилоты проходят тренажерную подготовку в этом же учебно-тренировочном центре САЕ (Амстердам), где тренируются и оттачиваются действия экипажей в нестандартных ситуациях. Также два раза в год при подготовке к осенне-зимней и весенне-летней навигации в авиакомпании проводится дополнительное обучение, которое также включает в себя вопросы по полетам в условиях обледенения и противообледенительной обработки самолета Fokker-100 перед вылетом», — утверждают в Bek Air.

Касательно осмотра самолетов перед вылетом на предмет отсутствия обледенения в документе говорится, что, согласно технологии работы экипажа и руководства по летной эксплуатации, члены вылетающего экипажа обязаны произвести предполетный внешний осмотр самолета и убедиться в отсутствии загрязнений на несущих и управляющих поверхностях воздушного судна Fokker-100 путем их визуального осмотра, а при возникновении сомнении о чистоте поверхности – произвести дополнительный тактильный контроль.

«Эта операция проводится экипажами перед каждым вылетом. Данная информация была представлена проверяющим. Информация с видеокамер не может быть достоверной, так как они удалены от стоянок воздушных судов на расстояния более 200 м», — уверены в Bek Air.

Более того, в авиакомпании разработана и внедрена система управления безопасностью полетов, которая утверждена руководством как авиакомпании, так и комитетом гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«По данной программе на постоянной основе проводятся занятия (тренинги) с личным составом по особенностям эксплуатации в осенне-зимних и весенне-летних условиях, а также разработана таблица учета факторов риска и внедрена подготовка по таким темам, как условия обледенения, температура наружного воздуха, влажность воздуха, процедуры при осадках и условиях обледенения, что и является прямой связью с общей оценкой риска, необходимой для управления эксплуатационными рисками в авиакомпании. Перед тренажерной подготовкой инструкторами проводится повторное обучение по процедурам удаления и предотвращения обледенения. Данный тренинг оформлен в бланке проведения наземной подготовки каждого сотрудника летной службы», — говорится в сообщении.

«Bek Air продолжит информировать общественность о ходе инспекционной проверки, проводимой АО «ААК», — резюмируют в авиакомпании.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

20 января пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщила, что внушительный список нарушений нашли в АО «Bek Air» после авиакатастрофы под Алматы.