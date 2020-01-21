«Чем должен заняться казахстанский Госплан?». «Об имитации демократических процессов». «Мёртвое поколение» берёт власть». «Досмотры с пристрастием, прослушки, проклятия – с чем сталкиваются адвокаты». «Мы должны быть готовы к землетрясению уровня Верненского»

Сетевой Казахстан 21 января 2020г.

EXCLUSIVE . KZ . Канат ОСПАНОВ – «Чем должен заняться казахстанский Госплан?» — Все больше экспертов считают, что Казахстану необходимо Агентство по стратегическому планированию как некий прообраз Госплана. Как бы там ни было, ясно одно – стране необходима новая экономическая модель. Существующая модель экономики Казахстана себя исчерпала. Это стало очевидным после кризиса нефтяных цен в 2014 году. Бесперспективность сырьевой экономики признается и в Казахстане, и в России, чьи экономические модели схожи. В Казахстане принималось много различных государственных программ по преодолению сырьевого характера экономики, но по сути они не дали серьезного результата.

PLATON.ASIA. Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Об имитации демократических процессов» — Есть ли в Казахстане демократия? Сегодня мы поговорим о том, как происходит имитация демократических процессов в нашей стране на различных уровнях. Применительно к Казахстану нередко используются термины «имитационная демократия», «управляемая демократия», «манипулируемая демократия», «декоративная демократия», подразумевая, что у нас есть кое-какие демократические институты, пусть и не совсем полноценные, такие как избирательная система, парламент, партии, законодательство по обеспечению базовых прав человека.

TIME . KZ . «Елжан БИРТАНОВ: Создаётся впечатление, что все против…» — Главный врач страны Елжан БИРТАНОВ в минувшую субботу общался с журналистами в Алматы. Встреча была посвящена внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и анонсировалась как “уникальное пресс-мероприятие без галстуков, без микрофонов, без пресс-релизов” с руководителями СМИ, блогерами и лидерами общественного мнения. Но, как бывает в таких случаях, разговор вышел за рамки объявленной темы. Министр здравоохранения высказался по поводу споров вокруг вакцинации и донорства.

«Режут по живому» — Глава Мясного союза Асылжан МАМЫТБЕКОВ прогнозирует незавидное будущее отечественного сельского хозяйства. По его мнению, к убыткам и застою животноводческой отрасли может привести объявленный Минсельхозом запрет на экспорт живого скота. Бывший руководитель этого ведомства привел с десяток аргументов в пользу того, что инициатива нынешнего руководства министерства не приведет к снижению цен на мясо и росту переработки продукции.

«За что боролись…» — Четверых борцов с коррупцией судят за превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств, заведомо ложный донос, пытки и доведение до самоубийства.

RITMEURASIA . ORG . «Возможно ли совместить «разумный протекционизм» с общим рынком?» — Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай МЫРЗАХМЕТОВ 17 января заявил о необходимости проведения Казахстаном политики «разумного протекционизма», отказ от которого, мол, чреват потерей внутреннего рынка. Звучит патриотично, однако с нормами ЕАЭС, ориентированными на прямо противоположные цели – ликвидацию внутренних барьеров и ограничений, такая политика сочетается плохо.

EHONEWS . KZ . «В Еврокомиссии озаботились проблемой арестованных рабочих лидеров Казахстана» — Депутаты Европейского парламента от Коммунистической партии Греции в декабре подали запрос в Европейскую комиссию о ситуации с арестом на 5 месяцев профсоюзного деятеля ликвидированной по суду Конфедерации Независимых профсоюзов Казахстана Ерлана БАЛТАБАЯ и осуждением на 5 лет заключения лидера движения безработных города Жанаозена Ержана ЕЛЬШИБАЕВА. 17 января депутаты получили ответ от вице-президента Боррелла от имени Европейской комиссии, в котором указано, что «18 ноября 2019 года в Нур-Султане состоялся 11-й диалог по правам человека между ЕС и Казахстаном. ЕС поднял вопрос о нарушениях права на свободу слова, мирных собраний, ассоциаций и профсоюзов. ЕС напомнил о резолюции Европейского парламента о ситуации с правами человека в Казахстане (март 2019 года) и упомянул резолюцию в пресс-релизе, выпущенном после диалога».

CARAVAN . KZ . «“Тест” на доверчивость: как обманывают стариков в Казахстане» — 250 тысяч тенге – такой счет выкатила контора “Эковиндоу” одинокому алматинскому пенсионеру Владимиру БУТАКОВУ за осмотр и ремонт пластиковых окон в его панельной двушке. За такие деньги можно и новые поставить! Схема простая. Звонят днем, когда дома одни старики. Беглый осмотр. Тут же выявляют дефекты и сразу предлагают ремонт. Хотя на самом он не требуется.

«Досмотры с пристрастием, прослушки, проклятия – с чем сталкиваются адвокаты в Казахстане» — Едва ли не каждый их день наполнен стрессами, прессингом и прочим негативом со всех сторон. Но, несмотря ни на что, они продолжают делать свое дело. О буднях адвокатской жизни “КАРАВАНУ” в прошлом году рассказал мужчина, теперь же особенностями правозащитной деятельности, в которой есть всё – и жизнь, и слезы, и любовь, поделится женщина-адвокат.

FORBES . KZ . «Какими будут казахстанские банки в 2020 году» — Отечественные финансовые институты планируют развивать процессы диджитализации, привлекать клиентов наиболее удобными технологическими решениями и расширять линейку собственных продуктов. С большим вниманием казахстанские банки должны будут отнестись и к результатам проверки AQR.

KAPITAL . KZ . «Будет ли продолжение у кредитной истории?» — С начала текущего года все субъекты ранее нерегулируемого рынка кредитования (кредитные товарищества, ломбарды, онлайн-кредиторы, предоставляющие займы через интернет), в соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности и налогообложения», обязаны предоставлять информацию в кредитное бюро. Почему данная норма необходима в первую очередь самим небанковским организациям в интервью рассказала исполнительный директор ТОО «Первое Кредитное бюро» Асем НУРГАЛИЕВА.

IA — CENTR . RU . «Казахстан: от предновогоднего суперпотребления к умеренности» — 20 января 2020 года – тот самый «голубой понедельник». Согласно теории британского психолога Клифа Арналла, в первый день последней полной недели января, люди чаще страдают от плохого настроения, а кроме того, приходит время выполнять финансовые обязательства – выплачивать кредиты и займы, взятые в период предновогодней подготовки. Значит, приходит время сводить и подсчитывать новогодние траты. В преддверии 2020 года казахстанцы оставили почти полтора триллиона тенге (почти 4 млрд $) в точках розничной торговли, а на новогодний стол и подарки среднестатистическая казахстанская семья планировала потратить около 102 тыс. тенге (271 $).

INFORMBURO . KZ . «Завлабораторией Института сейсмологии: Мы должны быть готовы к землетрясению уровня Верненского» — По статистике, сильные землетрясения в Алматы повторяются с периодичностью 100-140 лет, затишье после Верненского землетрясения наблюдалось уже более 130 лет.

«В Казахстане врачи и родные скрывают диагноз «рак» от человека. Почему так происходит?» — Айгерим ТЛЕУБАЕВА считает, что в сокрытии диагноза родными от больного есть глубокое пораженчество.

KAZPRAVDA . KZ . «Сабит Досанов: По жизни шагаю с именем Бога» — В январе известный казахстанский писатель, лауреат Международной премии им. Михаила Шолохова Сабит ДОСАНОВ отмечает обычно два дня рождения: 12 января 1940 года он родился первый раз, а 4 января 1965-го оказался единственным выжившим из 68 пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу в небе над Алма-Аты. Сегодня в ГАТОБ им. Абая состоится юбилейный вечер писателя. Накануне торжественного мероприятия писатель, встречавший друзей со всего мира, дал интервью «Казахстанской правде».

RATEL . KZ . Багдат КОДЖАХМЕТОВ – ««Мёртвое поколение» берёт власть» — Тот, кто за деньги получил диплом и устроился на работу, тот и сам без денег никого на работу не принимает. Это надо просто знать.

Марат АСИПОВ – «Друзьям всё, народу – закон» — Повод для выхода людей на площадь самый что ни на есть меркантильный. Владельцы автомобилей с иностранными номерами – кыргызскими, армянскими и российскими — недовольны требованием МВД зарегистрировать машины, поставленные на учет за рубежом. Требование как есть законное. Тут всего один вопрос: как в страну просочилось 170 тысяч автомобилей? Почему раньше было можно, а теперь — нельзя? Кто вернет деньги, уплаченные в виде взятки, если вы теперь хотите снести мой дом в запретной зоне аэропорта, на склоне горы и в водоохранной зоне, а также закрывали глаза на мои иностранные номера? Принцип «друзьям все, народу — закон» близок к своему логическому завершению. Надо бы определиться. Или водку пить, или намаз читать.

AZATTYQ . ORG . «Чем возмущены владельцы машин с иностранными номерами?» — Владельцы машин с армянскими, кыргызскими и российскими номерами недовольны требованием казахстанских властей поставить транспортные средства на регистрационный учет внутри страны. Водители говорят, что необходимая для регистрации сумма доходит до нескольких миллионов тенге и превышает порой стоимость автомобилей. В министерстве внутренних дел считают, что водители незарегистрированных авто уходят от ответственности за правонарушения.

LITER . KZ . «Профеминист из Нур-Султана рассказал, какой ценой он отстаивает права женщин в Казахстане» — 21 – летний Бибарыс ИЩАНОВ — профеминист из Нур-Султана поделился в откровенном интервью, почему прогрессивные ценности не следует считать “европейскими” или “западными”, а также почему пора прекращать мыслить стереотипно — Мои принципы в феминизме простые: чем больше справедливости и равенства в обществе, — тем больше счастливых в нем людей.

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