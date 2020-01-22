Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Четыре участка республиканских трасс Казахстана закрыли из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

«В связи с плохими погодными условиями на четырех участках закрыто движение: Усть-Каменогорск-Риддер- граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер) (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом); Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ, км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха) (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом); Семей-Кайнар, км 8-144 (Семей-Саржал) (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом); Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ)», — сообщила в среду руководитель пресс-службы АО «НК «КазАвтожол» Маржан Ордабай.

Она уточнила, что на трассах республиканского значения продолжают работать 773 единиц техники.

Кроме того, в нацкомпании напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

«Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине. При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру 1403», — говорится в сообщении.