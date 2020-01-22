Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Четыре участка республиканских трасс Казахстана закрыли из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».
«В связи с плохими погодными условиями на четырех участках закрыто движение: Усть-Каменогорск-Риддер-
Она уточнила, что на трассах республиканского значения продолжают работать 773 единиц техники.
Кроме того, в нацкомпании напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.
«Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине. При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру 1403», — говорится в сообщении.