Мамин – это вам не Мишустин

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Почему мы точно знаем, насколько богат новый премьер России и только догадываемся о состояниях наших правителей?

Откуда сотни миллионов у Мишустина

В России – новый премьер, и СМИ уже вовсю обсуждают его состояние.

михаил мишустинДоходы семьи премьер-министра Михаила Мишустина, указанные в декларациях последних лет, – результат консервативного инвестирования средств от проданных активов, которые чиновник заработал до 2010 года, занимаясь бизнесом. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно данным деклараций, в период с 2013 по 2018 год доходы Мишустина суммарно составили 130,7 млн. руб., а его жены Владлены Мишустиной — 583,7 млн.
Как отмечает газета, в 1998 году, когда Мишустин стал замглавы налоговой службы, он уже «явно был довольно обеспеченным человеком». Премьер является одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб» (МКК, появилась в конце 1980-х) – структуры, организованной для создания в стране рынка вычислительной техники. Мишустин отвечал за связанные с оборудованием проекты, его группа в том числе сотрудничала с HP, Microsoft и Intel. Именно на заработок в МКК семья Мишустиных в 2000 году приобрела дом в коттеджном поселке на Николиной Горе.

Как отмечает газета, в 2008 году Мишустин покинул госслужбу и возглавил UFG ­­– одну из крупнейших инвесткомпаний России на тот момент. В качестве руководителя за 2009 год он получил почти 79 млн. руб., точная сумма его заработка на этом месте неизвестна. Возвращаясь на госслужбу в 2010 году, Мишустин был обязан передать имеющиеся у него активы, в том числе долю в UFG. Он передал их жене, которая с этого момента начала получать дивиденды, а впоследствии продала активы. В частности, из-за продажи активов в 2013 и 2014 годах она заработала примерно 150 млн. и 160 млн. руб. соответственно. После этого Владлена Мишустина разместила полученные деньги на депозитах, получая по ним проценты, утверждает издание.

Таким образом, судя по декларациям, семье Мишустиных принадлежат активы в размере сотни миллионов рублей, «заработанных преимущественно в UFG и инвестированных консервативно – в депозиты», а также недвижимость аналогичной стоимости, заключает «Коммерсантъ».

Власть любит тишину

Инвестиции высокого качества Инвестиции высокого качества
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Вообразить себе такой разгул свободы нашей отечественной прессы невозможно. Просто нереально, чтобы она столь компетентно обсуждала и богатство, и источники дохода конкретного назначенца на ту или иную высшую должность в государстве. И не потому даже, что это запретная тема. А потому, что мы вообще не владеем сколь-нибудь правдивой информацией из области доходов государственных служащих.

Мы уже писали о том, что в развитых странах всеобщее декларирование ввели давно, и свои налоговые права и обязанности граждане знают, как Отче наш. Декларирование доходов, с теми или иными исключениями, уже введено и в России, и в Украине. А Казахстан же только говорит об этом – уже лет 10, не меньше, и только собирается, копошится, как невеста на выданье. И ищет «объективные» причины для того, чтобы опять, в очередной раз, не ввести строгий налоговый мониторинг.

Исторически получилось так, что и правительство, и парламент не отделили подачу деклараций о доходах государственными служащими от всеобщего декларирования. С одной стороны – удобно, если вводить, то сразу и для всех (пусть и поэтапно), а с другой – очень легко можно находить предлоги, чтобы откладывать эту неприятную в общем-то процедуру для госслужащих. Вот, например, весной прошлого года отложили декларирование в очередной раз, сославшись на то, что якобы граждане, проживающие в отдаленных селах и аулах не готовы подавать эти декларации – надо провести для них ликбез.

В общем-то, мы имеем смешение принципиальных вопросов (декларирование доходов госслужащими) с непринципиальным (декларирование доходов населением), что ограничивает общество в получении объективной информации о доходах и активах чиновников.

Итак, сроки перенесены. И только с 1 января следующего года начнут сдавать декларации госслужащие и лица, приравненные к ним, и их супруги. С января 2023 года – работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги. В 2024 году декларации в обязательном порядке будут сдавать руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги. А в 2025 году – оставшиеся категории населения.

Впрочем, введение всеобщего декларирования не означает, что информацию о состояниях чиновников и назначенцев мы начнем получать в автоматическом режиме. Это не так. Несмотря на то, что, например, депутаты декларируют свои доходы, мы совершенно ничего не знаем о том, что именно нажито ими непосильным трудом.

Несколько лет назад партия «Нур Отан» инициировала кампанию «Начни с себя», и мало помалу чиновники начали обнародовать свои доходы. Думали, активность придет, но нет. Это было в общем-то немассовое и неинтересное мероприятие. Засветились те, кому скрывать нечего. А те, кто впоследствии был уличен в коррупции и без труда выплатил миллионные и даже миллиардные штрафы, чтобы выйти на свободу, в этой акции участия не принимали.

Ну и конечно, даже тогда, когда наконец настанет время для всеобщего декларирования, мы будем наблюдать активное сопротивление публикации деклараций. Нам, конечно, скажут, это личное дело того или иного декларанта. Но дело-то на самом деле не личное. Во власти вообще мало людей, кто до госслужбы занимался бизнесом. Но мы живем в удивительной стране – они все богаты…

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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