Нур-Султан. 23 января. КазТАГ — Движение пригородных маршрутов приостановлено в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«В связи с закрытием трасс и погодными условиями временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов», — сообщает Smart Astana Bot в Telegram.

Напомним, на 22-24 января в Акмолинской области было объявлено штормовое предупреждение из-за снега.

Также сообщалось, что из-за низовой метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог: Нур-Султан – Кабанбай батыр – Киевка – Темиртау (32-51 км), Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты (16-205 км, Нур-Султан – граница Павлодарской области), Екатеринбург – Алматы (917-1247 км, село Жаксы – Нур-Султан), Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты (200-242 км, граница Акмолинской области – поселок Бозшаколь).