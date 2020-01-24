Банковский сектор нужно поддерживать без использования бюджетных средств – Токаев

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вопрос поддержки банковского сектора нужно рассматривать без использования бюджетных средств, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Предстоит разработать подходы к оздоровлению банковской системы. Сделать это надо срочно, не откладывая дело в долгий ящик, последствия могут быть серьезными в противном случае. Вопрос поддержки банковского сектора следует рассматривать на рыночных условиях, без использования бюджетных средств. Национальному банку и Агентству (по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций – КазТАГ) предстоит найти баланс между стабильностью финансовой системы и необходимостью общего экономического развития», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Он подчеркнул необходимость комплексного развития всего финансового рынка.

«Государство вкладывает значительные средства в субсидирование процентной ставки и гарантирование. Однако данные меры не охватывают большинство предприятий, создается неравная конкуренция, искажаются рыночные условия, структурные преобразования в экономике, прямо скажем, не происходят. Агентству необходимо обеспечить комплексное развитие всего финансового сектора, включая страховые услуги, новые финансовые технологии, рынок ценных бумаг», — отметил глава государства.

Кроме того, президент поручил разработать кредитно-денежную политику в срок до 1 июля 2020 года.

«Национальному банку следует сконцентрироваться на выполнении классических функции Центробанка – это обеспечение стабильности цен и проведение эффективной прозрачной денежно-кредитной политики. В этой связи предстоит разработать денежно-кредитную политику на среднесрочный период в срок до 1 июля текущего года. Цель – достичь консенсуса между поддержанием сравнительно низкой инфляции и достижением экономического роста. Ожидаю эффективной сложной работы по развитию финансового сектора страны, в том числе международного финансового центра Астана», — сказал он.

Также глава государства обратил внимание на продолжение конструктивного взаимодействия между правительством и Нацбанком.

«В прошлом году правительство и Нацбанк усилили конструктивное взаимодействие – следует продолжить эту работу, в рамках этого процесса требуется обеспечить включение ценных бумаг Казахстана в международные индексы, что откроет новые рынки и снизить стоимость обслуживания долга. Прошу подготовить конкретный план действий. Правительство и Нацбанк начали работу по координации валютных операций компании квазигосударственного сектора – это важно, работу надо продолжить», — добавил Токаев.