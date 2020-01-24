Нур-Султан. 24 января. КазТАГ — Снегопад, метель и ухудшение видимости ожидаются на большей части Казахстана 25-27 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Не успеет один циклон покинуть Западную Сибирь, как уже несется следующий, с фронтами которого на большей части Казахстана опять ожидаются снегопад, метель, местами сильные снегопад и метель, ухудшающие видимость до 50-200 м, а также штормовой ветер и заносы на дорогах», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Согласно прогнозу, на западе и юге ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, туман и гололед.

«Несмотря на колебания, температура воздуха в предстоящие трое суток сохранится выше средней многолетней на +4+10», — резюмируется в сообщении.