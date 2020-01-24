Снегопад, метель и ухудшение видимости ожидаются на большей части Казахстана 25-27 января

Новости 97 0
Война Миров. Ливийский передел Война Миров. Ливийский передел
207

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ — Снегопад, метель и ухудшение видимости ожидаются на большей части Казахстана 25-27 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Не успеет один циклон покинуть Западную Сибирь, как уже несется следующий, с фронтами которого на большей части Казахстана опять ожидаются снегопад, метель, местами сильные снегопад и метель, ухудшающие видимость до 50-200 м, а также штормовой ветер и заносы на дорогах», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Согласно прогнозу, на западе и юге ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, туман и гололед.

«Несмотря на колебания, температура воздуха в предстоящие трое суток сохранится выше средней многолетней на +4+10», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Снег ожидается в среду на большей части территории Казахстана
  2. Снег ожидается во вторник на большей части Казахстана
  3. Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в большинстве областей Казахстана 23-25 января
  4. Осадки ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана
  5. Туман, метель и гололед ожидаются в воскресенье в четырех областях Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...