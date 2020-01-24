Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригрозил уволить весной не справляющихся с работой чиновников.

«Поручения, данные мною сегодня в ходе заседания, необходимо исполнить с большой ответственностью. Весной мы вернемся к этому вопросу и тогда примем конкретные меры по освобождению от должностей лиц, которые по разным причинам не смогли на должном уровне осуществить возложенные на них задачи», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Президент заметил, что недостатков в работе чиновников хватает, и за отдельные промахи, в частности, за рост цен на самые необходимые товары народного потребления, можно было бы уже сегодня принять строгие меры.

«Сегодня, как вы видите, я не объявляю выговоры за неисполнение на должном уровне моих поручений. В целом, объявление выговоров – неэффективный путь достижения хороших результатов, этой мой принцип. Поэтому членам правительства и акимам даю возможность исправить недостатки. Нам предстоят масштабные задачи – это поиск новых путей развития в экономике, повышение благосостояния народа, полноценное использование потенциала государства. Все это мы должны решить системно, с осознанием своей ответственности перед народом», — сказал президент, закрывая заседание правительства.

Действующему кабинету министров глава государства пожелал плодотворной работы.