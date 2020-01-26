Нур-Султан. 26 января. КазТАГ — 45 участков трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане, передает пресс-служба АО «НК «Казавтожол».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 января движение ограничено на 45 участках», — сообщила в воскресенье руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай.

По данным ведомства, дороги перекрыты для всех видов транспорта на участках а/д: «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы; «Нур-Султан-Ерейментау- Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.; «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган; «Жезказган-Петропавловск» км. 377-595, уч. гр.Костанайской обл. – гр.Северо-Казахстанской обл.; «Щучинск-Зеренда» км. 0-80, уч. г.Щучинск– с.Зеренда; «Жаксы-Есиль-Бузулук» км.68-82, уч. г.Есиль– п.Бузулук; «Нур-Султан-Петропавловск» км.18-231, уч. г.Нур-Султан– г.Щучинск; «Макинск-Аксу-Торгай» км. 0-240, уч. г.Макинск- г.Торгай; «Кокшетау-Атбасар» км. 0-180, уч. г.Кокшетау-г.Атбасар; «Екатеринбург-Алматы» км. 1006-1247, уч. г.Атбасар – г.Нур-Султан; «Самара-Шымкент» км. 773-965, уч. с.Белогорка-с.Карабутак; «Актобе-Орск» км. 39-135, уч. с.Шамши Калдаякова-гр.РФ; «Актобе-Мартук-гр.РФ» км. 24-99, уч. п.Сарыжар-гр.РФ; «Актобе-Атырау-Астрахань» км. 11-177, уч. г.Актобе-с.Шубаркудук; «Самара-Шымкент» км. 618-710, уч. п.Хобда-с.Курашасай; «Актобе-Атырау-гр.РФ.» км. 177-330, уч. с.Шубаркудук- гр.Атырауской обл.; «Северный Обход» км. 0-39; «Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай» км. 0-234, уч. п.Карабутак-гр.Костанайской обл.; «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 0-389, уч. г.Кандыагаш-п.Иргиз; «Самара-Шымкент» км. 526-618, уч. гр.ЗКО-п.Хобда; «Самара-Шымкент» км. 965-1240, уч. от п.Карабутак– гр.Кызылординской обл; «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 558-615, уч. г.Ушарал – гр.Восточно-Казахстанской обл.; «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- гр.РФ» км. 105-123, уч. г.Шемонаиха -гр.РФ; «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау-с.К.Кайсенова; «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 615-768, уч. гр.Алматинская обл. – г.Аягоз; «Таскескен-Бахты-гр.КНР» км. 0-183, уч. с.Таскескен – с.Бахты; «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- гр.РФ» км. 36-102, уч. с.Предгорное – г.Шемонаиха; «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей.

Закрыто движение для грузового автотранспорта на участказ а/д: «Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ» км. 15-105, уч. п.Белоусовка-г.Риддер; 30.«Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. п.Жымпиты-гр.Актюбинской обл. ; «Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-307, уч. п.Адаевка-гр.Актюбинская обл.; «Денисовка-Житикара-Мюктиколь- гр. РФ» км. 82-167, уч. г.Житикара – гр.РФ; «Денисовка-Житикара-Мюктиколь- гр. РФ» км. 0-50, уч. п.Денисовка – п. Житикара; «Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-444, уч. п.Адаева-пов. на г.Лесаковск; «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 7-231, уч. г.Костанай-гр.Акмолинской обл.; «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – гр. Акмолинской обл.; «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, уч. п.Сарыколь– гр.Северо-Казахстанской обл.; «Мамлютка-Костанай» км. 180-404, уч. г.Тобыл– гр.Северо-Казахстанской обл.; «Самара-Шымкент» км. 1240-1357, гр. Актюбинской обл.-г.Аральск; «Нур-Султан-Ерейментау- Шидерты» км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь; «Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.; «Жезказган-Петропавловск» км. 595-701, уч. гр.Акмолинской обл. – с.Новоишимка; «Екатеринбург-Алматы» км. 729-835, уч. гр.Костанайской– п.Чистополье; «Мамлютка-Костанай» км. 104-180, уч. с.Пресновка – гр.Костанайской обл.; «Кокшетау-Рузаевка» км. 102-196, уч. с.Саумалколь-с.Рузаевка.