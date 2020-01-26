Алматы. 26 января. КазТАГ — Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса, сообщил депутат мажилиса Бахытбек Смагул.

«Казахстан временно закрыл Хоргосский международный центр приграничного сотрудничества во избежание проникновения вируса с территории соседней страны. Также наши пограничники закрыли и заблокировали все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем – «Бахты», «Майкапчагай», «Достык-Алашанькоу» и «Калжат», — написал Смагул в воскресенье на своей странице в Facebook.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По официальным данным, сейчас зарегистрированы 1975 заболевших в нескольких странах и 56 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов. 26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана.