Алматы. 26 января. КазТАГ — Число заразившихся коронавирусом в Китае возросло, передает ТАСС.

«Число подтвержденных случаев заражения в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 1975, количество летальных исходов выросло до 56. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое», — сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Как отмечает ведомство, еще около 2,7 тыс. человек могут быть заражены, однако их диагноз еще не подтвержден. Около 21,5 тыс. жителей Китая имели тесные контакты с инфицированными и находятся под наблюдением врачей.

По данным властей КНР, больше всего случаев заражения (1052) подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус 2019-nCoV. На этот же регион приходится наибольшее число жертв — 52 человека. Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы и в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов. 26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территорию Казахстана.