Авто с армянскими номерами: тест для «слышащего государства» 27.01.2020 18:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 123 0 Политолог Эдуард Полетаев о дилемме «забота о людях» или «люди – новая нефть»? Похожие материалы: Владельцы авто с зарубежными номерами собрались на митинги в Атырау и Алматы Авто с армянскими и кыргызскими номерами в РК считаются иностранным товаром Преступники специально покупают авто с кыргызскими и армянскими номерами – МВД РК В Алматы владельцы авто с армянскими номерами собрались на акцию протеста Не останавливать без оснований авто с иностранными номерами пообещала полиция Алматы