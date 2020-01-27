Талдыкорган. 27 января. КазТАГ — Международный центр пограничного содружества (МЦПС) «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, передает КазТАГ.

«В связи с последними событиями руководство Алматинской области вышло к правительству с инициативой о временном закрытии МЦПС «Хоргос». Премьер-министр поддержал данный вопрос, так как здесь только с казахстанской стороны в день число посетителей достигало до 3,5 тыс. человек, со стороны Китая – до 7 тыс. Ввиду этого МЦПС «Хоргос» будет закрыт до 15 февраля. В случае необходимости сроки будут продолжены. Есть понимание с китайской стороны», — отметил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов в понедельник.

В пресс-службе акима области напомнили, что в Алматинской области имеется шесть приграничных пунктов с КНР.

«На всех пунктах пропуска на государственной границе усилены санитарно-эпидемиологический и миграционный контроли. Прикомандированы медицинские работники, оснащенные стационарными тепловизорами, имеются противочумные костюмы, развернуты изоляторы. В центральных больницах Алакольского, Уйгурского и Панфиловского районов развернуты дополнительные резервные койки на случай поступления больных», — уточнили в пресс-службе.