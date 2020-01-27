Авто с иностранной «пропиской» будут облагаться налогом с момента госрегистрации

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Автомобили с иностранной «пропиской» будут облагаться налогом с момента государственной регистрации, сообщил председатель комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК Марат Султангазиев.

«Объектом обложения он (автомобиль с армянскими или кыргызскими номерами – КазТАГ) будет являться с момента государственной регистрации, то есть с того момента, как получит казахстанский госномер и станет на регистрационный учет. Только тогда у владельца возникают обязательства по налогу на транспорт», — сказал Султангазиев на пресс-конференции в понедельник.

Что же касается таможенных платежей, то, как отметил глава КГД, все зависит от владельца автомобиля.

«Если он решит поставить автомобиль на учет в Казахстане, естественно, у него возникнут обязательства по таможенной очистке товара, по которому были уплачены сборы в льготном режиме, например, в Армении. Там он уплатил 10%, здесь нужно будет уплатить остальные 90%», — подчеркнул Султангазиев.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – несколько дней подряд в крупных городах страны проходили митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До этой даты автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. Такие автомобили должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационные сборы и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.