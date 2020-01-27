Казахстан ведет переговоры с инвесткомпанией ОАЭ о реализации проекта в $6,6 млрд – Токаев

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ — Казахстан ведет переговоры с инвестиционной компанией ОАЭ о реализации проекта в $6,6 млрд, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В настоящее время мы ведем переговоры с инвестиционной компанией «Мубадала» о реализации проекта стоимостью $6,6 млрд по строительству нефтехимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. Наш совместный проект может стать хорошим примером того, что экономика Казахстана уделяет большое внимание перерабатывающей промышленности и индустриальному развитию», — цитирует в понедельник пресс-служба Акорды Токаева с выступления на круглом столе с участием представителей бизнес-кругов ОАЭ в Абу-Даби.

Президент РК отметил, что «с января по ноябрь 2019 года взаимный товарооборот увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $500 млн».

«Объем прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил $2,1 млрд, в то время как инвестиции из Казахстана в ОАЭ достигли $1 млрд. В Казахстане успешно работают около 350 юридических лиц, филиалов и представительств из ОАЭ. У нас амбициозный план по реализации совместных инвестиционных проектов на сумму $11 млрд», — проинформировал он.

Глава государства убежден, что у Казахстана и Эмиратов есть огромный потенциал для расширения сотрудничества. Сегодняшние встречи на высшем уровне открывают новые возможности и перспективы.

В своем выступлении Токаев привлек внимание бизнесменов ОАЭ к большим перспективам, открывающимся в сельскохозяйственной кооперации. Казахстан обладает земельными, технологическими, логистическими возможностями для поставок органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции на арабский рынок. Большой интерес представляют также совместные проекты по производству халяльной продукции, мяса и птицы, переработке масличных культур.

Сегодня Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-5 самых популярных направлений для казахстанских туристов. Глава государства сообщил, что наша страна намерена не только отправлять своих граждан на отдых, но и привлекать туристов из Эмиратов, и в этом отношении Казахстан рассчитывает на содействие арабского бизнеса.

«Мы рассматриваем туризм как одну из ключевых отраслей для создания рабочих мест и диверсификации экономики. С другой стороны, на протяжении многих лет ОАЭ являются признанным лидером и игроком на мировом туристическом рынке. Ваши компании накопили соответствующие знания, опыт и ресурсы. В этой связи мы хотели бы пригласить вас совместно развивать туристические направления в Казахстане и помочь нам вывести их на международный уровень», — сказал президент РК.

Финансовая сфера также является важной областью сотрудничества между странами. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) тесно взаимодействует с крупными банковскими и инвестиционными институтами Эмиратов. МФЦА укрепляет свой потенциал в качестве хаба исламских финансовых услуг в Центральной Азии и на Евразийском пространстве, где проживает 200 млн человек.

«МФЦА станет местом проведения IPO наших крупнейших государственных стратегических активов, таких как национальная нефтегазовая компания, железные дороги, телекоммуникационные компании и т.д. Мы приглашаем к участию в программе приватизации как корпорации, так и фонды благосостояния, такие как Abu-Dhabi Investment Authority и Mubadala», — обратился к бизнесменам Токаев.

По его словам, разработаны инвестиционные предложения на сумму почти $40 млрд в горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве, логистике, туризме и других отраслях, которые могут стать хорошей базой для углубления двустороннего экономического сотрудничества.

Президент также указал на важное значение взаимодействия в сфере образования и науки, отметив реализуемые совместные образовательные проекты.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.