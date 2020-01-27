Среди заболевших новым коронавирусом в Китае граждан Казахстана нет – МИД

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ — Среди заболевших новым коронавирусом в Китае граждан Казахстана нет, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В настоящее время граждане Казахстана находятся в десятках городов Китая. Многие из них по разным причинам не встают на консульский учет. МИД РК через посольство Казахстана в Пекине с государственными органами Китая выясняет точное количество граждан РК на территории КНР. Также следует понимать, что не только Казахстан, но и другие страны мира сейчас изучают возможность эвакуации своих граждан. (…) По имеющейся у посольства информации, по состоянию на 27 января, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, граждан РК нет», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с введением карантина в городе Ухань остановлена работа общественного транспорта, а также международных автобусных, железнодорожных и воздушных сообщений.

«Просим не создавать ажиотаж вокруг ситуации. Правительство нашей страны предпринимает все необходимые меры по ограничению проникновения вируса на территорию страны. (…) Органами здравоохранения Китая также принимаются соответствующие меры по предотвращению широкого распространения данного вируса за пределы КНР», — подчеркнули в МИД РК.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что о дополнительных мерах будет своевременно объявлено.

«На данный момент хотели бы повторить рекомендации, данные на совещании в правительстве об ограничении выезда нашими гражданами в КНР до ликвидации эпидемиологической угрозы и хотели бы обратиться к гражданам, находящимся в городах еще незаблокированных местными властями по причине карантина, рассмотреть возможность возвращения на родину. Выдача виз для граждан КНР посольством РК в Пекине и генеральными консульствами в городах Шанхай и Гонконг производится в штатном режиме. Ограничения касаются только безвизового режима на 72 часа для граждан Китая, которые летят транзитом через Казахстан», — резюмировали в МИД.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.