Очередная медаль Юлии Галышевой на этапе Кубка мира, «серебро» казахстанского дзюдоиста на турнире «Гран-при», сразу три наши теннисистки в 1/16 финала Australian Open и китайский коронавирус против бокса

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фристайл: 2-я и на этапе, и в общем зачете

Могулистка Юлия Галышева завоевала «серебро» этапа Кубка мира, который прошел в канадском Тремблане, благодаря чему поднялась на 2-ю позицию и в общем зачете. Участницы соревновались в олимпийской дисциплине, то же самое будет в предстоящий уик-энд в Калгари, а вот в США, куда они потом переберутся, им предстоит спорить за медали и рейтинговые очки не только в обычном могуле, но и в парном, который в программу Олимпиад не входит.

На снимке: Юлия Галышева на пьедестале почета (фото с официального сайта FIS)

Юлия не стала форсировать события: в квалификации она показала 10-й результат (кстати, другая наша соотечественница Аяулым Амренова стала 28-й и не прошла в следующий раунд), в первом финале – 5-й. Компанию ей в секстете спортсменок, добравшихся до решающей стадии, составили две олимпийские чемпионки – француженка Перрин Лаффон (победила на ОИ-2018) и канадка Жюстин Дюфур-Лапойнт (золотая медалистка ОИ-2014), а также талантливая россиянка Анастасия Смирнова, которой всего 17 лет, австралийка Джакара Энтони и американка Ханна Соар. Наша соотечественница отлично прошла свой спуск, и ее оценка 80,99 оказалась второй после результата Лаффон (82,12). «Бронза» досталась Смирновой (80,18).

Француженка, выигравшая все четыре уже прошедших старта, упрочила свое лидерство в общем зачете: она имеет максимально возможное количество очков – 400. Галышева идет второй – 182. Совсем немного ей проигрывают Энтони – 174, американка Джэслин Кауф – 172 и Дюфур-Лапойнт – 169.

В мужских соревнованиях казахстанцы выступили менее удачно. Павел Колмаков добрался до первого финала, после чего выбыл из борьбы (итоговое 11-е место), а лидер команды Дмитрий Рейхерд сорвал свой заезд в квалификации (24-е). Призерами же стали действующий олимпийский чемпион канадец Микаэль Кингсбери, двукратный чемпион мира японец Икума Хоришима и опытный француз Бенджамин Каве. Точно в таком же порядке они располагаются в общем зачете Кубка мира. А Рейхерд занимает 6-ю позицию.

Теннис: третий круг оказался последним

Впервые в истории турниров «Большого шлема» сразу три представительницы Казахстана добрались до третьего круга соревнований женщин-одиночниц, то есть пробились в число 32-х участниц 1/16 финала. Правда, на этой стадии все три наши девушки проиграли, и их поражения были в общем-то ожидаемыми, поскольку им противостояли теннисистки из «топ-10» мирового рейтинга.

Елена Рыбакина, «посеянная» под 29-м номером, начала с уверенной победы над американкой Бернардой Пера (71-я в рейтинге WTA) – 6:3, 6:2. Чуть больше геймов потребовалось ей, чтобы выиграть румынки Грит Миннен (119-я) – 6:3, 6:4. В следующем поединке Рыбакина встретилась с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которой она уступила со счетом 3:6, 2:6.

Юлию Путинцеву остановила другая сильная теннисистка, ранее тоже возглавлявшая мировой рейтинг (сейчас она 4-я) и дважды завоевывавшая титул победительницы турниров «Большого шлема», включая прошлогодний Уимблдонский. Это румынка Симона Халеп, которой Юлия (38-я) проиграла тоже в двух сетах – 1:6, 4:6. До этого Путинцева провела два успешных для себя матча: сначала она взяла верх над опытной Сю Шувей из Тайпея (37-я) – 6:1, 6:3, а потом над «сеяной» американкой Даниэль Коллинз (26-я) – 6:4, 2:6, 7:5.

На снимке: Зарина Дияс и Кики Бертенс (фото с сайта bta.bg)

Зарине Дияс (73-я) уже на старте турнира досталась молодая, но очень талантливая соперница – 18-летняя американка Аманда Анисимова (21-я), которая в прошлом году добралась до полуфинала открытого чемпионата Франции. Тем не менее, наша соотечественница в напряженной борьбе сумела одержать победу – 6:3, 4:6, 6:3. Почти столько же сетов понадобилось ей, чтобы выиграть у россиянки Анны Блинковой (58-я) – 4:6, 6:3, 6:4. Но в 1/16 финала она потерпела поражение от голландки Кики Бертенс (10-я) – 2:6, 6:7.

А вот в мужском одиночном турнире оба казахстанца, принимавшие в нем участие, выбыли из борьбы уже после первого круга. И тот, и другой проиграли австралийцам, но если молодой Александр Бублик (55-й в рейтинге АТР) в поединке с Джорданом Томпсоном (63-й) не взял ни одного сета – 4:6, 3:6, 2:6, то опытный Михаил Кукушкин (66-й) уступил Марку Полмансу (133-й) в напряженном противостоянии – 4:6, 3:6, 6:4, 7:6, 4:6.

Дзюдо: одна медаль на всех, и уже в который раз

В столице Израиля прошел турнир серии «Гран-при», на котором, помимо медалей, разыгрывались рейтинговые очки, необходимые для завоевания путевок на предстоящую летнюю Олимпиаду. От Казахстана выступала большая группа дзюдоистов – 13 мужчин и 6 женщин, включая первых номеров национальной сборной в целом ряде весовых категорий. Но только один из них сумел добраться до пьедестала почета.

На снимке: крайний слева – Ерлан Серикжанов (фото с сайта Международной федерации дзюдо IJF)

Ерлан Серикжанов (до 66 кг) сначала одолел израильтянина, затем россиянина, после чего встретился с серебряным призером чемпионата мира 2017-го азербайджанцем Орханом Сафаровым (кстати, казахстанец тоже завоевал на ЧМ медаль такого же достоинства, но в 2018-м). Когда пошла последняя минута основного времени, наш дзюдоист провел решающий прием и одержал чистую победу. А вот схватка с Барухом Шмаиловым, выступающим за Израиль, потребовала «овертайма». Ерлану снова удалось выиграть «иппоном» и выйти в финал. Там его ждал бронзовый призер ЧМ-2018 (тогда они вместе стояли на пьедестале почета) кореец Ба-Юл Ан, и теперь уже сам казахстанец нарвался на «иппон». В итоге серебряная медаль.

В этом же весе Елдос Жумаханов, проиграв на предварительной стадии упомянутому Шмаилову, все же добрался через утешительный раунд до поединка за «бронзу», но уступил в дополнительное время израильтянину Талу Фликкеру.

В других весовых категориях – как мужских, так и женских – казахстанцы остановились далеко от пьедестала почета.

Бокс: биться за олимпийские путевки придется в Иордании

Лицензионный турнир, который должен был начаться 3 февраля в китайском Ухане и на котором собирались разыграть олимпийские путевки среди боксеров-мужчин из стран зоны Азии/Океании, отменен. Причина – вспышка ранее неизвестного вируса, которая началась именно в этом городе и сегодня распространяется по всей КНР. В минувшую пятницу оргкомитет турнира решил перенести его в Иорданию, а пройдет он с период с 3 по 11 марта. Поэтому национальным сборным, в том числе и казахстанской, придется менять планы подготовки.

Как мы уже не раз сообщали, организацией отборочных соревнований в этом виде спорта занимается не международная федерация любительского бокса (AIBA), контакты с которой МОК «заморозил», а созданная последним специальная структура. Подавляющее большинство лицензий будет разыграно как раз таки на континентальных турнирах. В частности, Азии/Океании в трех самых легких весовых категориях (до 52 кг, до 57 кг и до 63 кг) выделено по 6 квот, еще в трех (до 69 кг, до 75 кг и до 81 кг) – по 5, а в двух самых тяжелых – по 4. Перед сборной Казахстана поставлена задача завоевать максимально возможное количество путевок в Токио – восемь.

Фехтование: пройти далеко казахстанцы не смогли

В столице Катара прошел турнир серии «Гран-при» с участием мужчин-шпажистов, которые соревновались в личном первенстве. На нем было разыграно в полтора раза больше рейтинговых очков, чем на этапах Кубка мира. Соответственно он имел особо важное значение для тех фехтовальщиков, которые намерены отобраться на Олимпийские игры в Токио через индивидуальный рейтинг.

Среди 217 шпажистов, приехавших в Доху, были семеро казахстанцев. Занимавший к тому моменту 15-е место в мировом рейтинге Дмитрий Алексанин попал напрямую в 1/32 финала. Остальные шестеро начали с квалификации, и все преодолели ее, а показавший один из лучших результатов Ерлик Сертай получил, как и Алексанин, право выступить сразу в 1/32 финала. Затем до этой стадии через первые раунды «плэй-офф» дошли Рустам Курбанов, Вадим Шарлаимов и Иван Дерябин. В общем, пятеро казахстанцев оказались в числе 64-х фехтовальщиков, продолживших борьбу.

Трое из них в следующем круге проиграли. Причем Сертай уступил своему сопернику из Венгрии один укол (14:15), Шарлаимов пропустил решающий выпад своего противника – японца Масару Ямада в дополнительное время (12:13), а Алексанин в поединке со швейцарцем, выигрывая 14:12, потерпел поражение со счетом 14:15. Тогда как Курбанов, напротив, одержал волевую победу над чешским шпажистом (15:14). Вышел в следующий раунд и Дерябин, взявший верх над украинцем (15:7).

В 1/16 финала оппонентом Курбанова стал россиянин Сергей Бида, первый номер текущего мирового рейтинга и серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира. Казахстанец начал бой удачно, создал себе задел в три укола, но затем преимущество перешло к сопернику – 11:15. А Дерябин на этой стадии проиграл французу Даниэлю Джерену – 12:15. В итоге Курбанов занял 23-е место, а Дерябин – 27-е.

Кстати, Бида и Ямада, которые остановили двух наших шпажистов, затем встретились в полуфинале. Одержавший верх в этом поединке россиянин затем выиграл и в финале, став, таким образом, победителем турнира и упрочив свое лидерство в общем зачете.

Хоккей: неделя, богатая на голы

На минувшей неделе «Барыс» провел три выездных матча чемпионата КХЛ, в которых потерпел два поражения и набрал лишь два очка из шести возможных. Он сохранил за собой 3-ю позицию в Восточной конференции, но позволил вплотную приблизиться к себе «Автомобилисту» (Екатеринбург), занимающему 4-ю строчку, а отставание от идущего 2-м омского «Авангарда» достигло уже семи очков.

В первых двух матчах «Барысу» противостояли команды, входящие в лидирующую тройку Западной конференции. Сначала он гостил в столице Финляндии у «Йокерита». В стартовом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, а в оставшееся время счет менялся четыре раза, и во всех этих случаях взятие ворот праздновали хоккеисты казахстанского клуба – 5:1. Голы в свой актив записали Корбен Найт, Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Линус Виделль и Дастин Бойд.

Спустя два дня «Барыс» отправился в Санкт-Петербург, где его ждал местный СКА – один из главных фаворитов всей лиги. Поединок получился очень результативным. В первых двух периодах вперед выходила то одна команда, то другая, и перед заключительной третью матча на табло горели одинаковые цифры: на три результативные атаки хозяев льда точными бросками ответили Кертис Волк и дважды Никита Михайлис. В последние двадцать минут зрители увидели еще пять заброшенных шайб, но только одна из них побывала в воротах СКА (отличился Корбен Найт). В итоге поражение «Барыса» – 4:7.

Наконец, в субботу подопечных Андрея Скабелки принимал в Уфе «Салават Юлаев», борющийся за выход в «плэй-офф» из Восточной конференции. В этом матче голов было поменьше, чем в предыдущем, но тоже немало. Причем пять из семи были забиты при игре в неравных составах. Дважды это сумели сделать «барысовцы» – Атте Охтамаа и Роман Старченко. Но хозяевам льда удавалось проводить результативные атаки не только в большинстве, но и при численном равенстве. Это и предопределило поражение нашей команды – 2:5. Сегодня ей предстоит еще один выездной поединок – в Екатеринбурге с «Автомобилистом», который и является главным преследователем казахстанского клуба.

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