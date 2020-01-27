Алматы. 27 января. КазТАГ — Карантинные палаты для изолирования людей с подозрением на коронавирус открывают в Алматы, передает корреспондент агентства.

«В Алматы принимаются меры, соответствующие международным стандартам и рекомендациям ВОЗ, по недопущению распространения коронавирусной инфекции – острого инфекционного заболевания. Усилен санитарный контроль, включающий осмотр пассажиров и экипажей в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, через которые идут туристические и миграционные потоки. В аэропорту открываются специальные карантинные палаты для изолирования больных с подозрением на коронавирус. Все рейсы, прибывающие из регионов распространения вируса, берутся на особый контроль», — сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в понедельник.

Он отметил, что проводятся учебно-тренировочные занятия в аэропорту и стационарах.

«Медучреждения города подготовлены к приему больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Обеспечен необходимый запас медикаментов, антибактериальных и противовирусных препаратов и дезинфекционных средств, подготовлено оборудование. Аптеки города обеспечены достаточным запасом лекарств и одноразовых масок», — проинформировал аким.

Также он сообщил, что в городской инфекционной больнице развернуто боксовое отделение на 20 коек и реанимационный бокс.

«На случай осложнения ситуации подготовлено 200 дополнительных коек в ГКБ №1, в детской ГКБ №2 – 20 коек. Организована работа «горячей линии» в Алматы по телефонам +7 (727) 382-3536, 382-3350, а также в министерстве здравоохранения – 1406», — резюмировал Сагинтаев.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.