Нур-Султан. 27 января. КазТАГ — Казахстан намерен сотрудничать с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC), сообщает пресс-служба Акорды.

«В Казахстане укрепляется нефтехимическая отрасль. В будущем мы намерены сотрудничать с вашей компанией в данном направлении», — цитирует в понедельник Акорда президента РК Касым-Жомарта Токаева со встречи с генеральным директором ADNOC Султаном Ахмед Аль-Джабером в Абу-Даби.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане приоритетное внимание уделяется глубокой переработке углеводородного сырья, в связи с чем государство обеспечивает условия для реализации проектов в сфере нефтехимии.

Также сообщается, что в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировых рынках нефти и газа, производство и экспорт которых составляют основу экономики Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Компания ADNOC является ведущим производителем нефти и газа в ОАЭ и занимает четвертое место в мире. Принадлежащие ей залежи сырья оцениваются в 100 млрд баррелей, а ежедневная добыча достигает 2,4 млн баррелей нефти.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.