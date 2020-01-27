Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Премьер-министр РК Роман Скляр поручил разбронировать госматрезерв для выделения регионам снегоочистительной техники, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«27 января под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра состоялось селекторное совещание по вопросу чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах республики. (…) По итогам совещания Роман Скляр поручил держать данный вопрос на постоянном контроле. Акиматам необходимо принимать своевременные меры по эвакуации граждан; обогревательные пункты должны быть обеспечены медицинскими услугами, необходимыми продуктами питания и ГСМ. Министерствам нацэкономики и внутренних дел поручено в установленном законодательством порядке ускорить разбронирование госматрезерва и передачу снегоочистительной техники акиматам областей, Нур-Султана и АО «НК «КазАвтоЖол», — говорится в сообщении в понедельник.

В свою очередь в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение в 12 областях на 42 участках протяженностью 5399 км – это 21,6% всех дорог республиканского значения».

«Больше всего трасс закрыто в Акмолинской и Карагандинской областях. Самый длинный участок, на котором перекрыто движение, Самара – Шымкент. По всей республике работает 728 единиц техники», — сообщила руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай.

При возникновении нештатной ситуации водителям рекомендуют обратиться по короткому номеру телефона 1403.

Ранее сообщалось, что 29,8% всех дорог республиканского значения закрыты в Казахстане.