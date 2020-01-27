Трагедия Айсултана или трагедия нации? 27.01.2020 18:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 263 0 Толганай Умбеталиева о борьбе за власть в период транзита Похожие материалы: Токаев поручил обеспечить меры по недопущению распространения коронавируса из Китая Завершить создание «Правительства для бизнеса» в I полугодии поручил Токаев Токаев пригрозил уволить весной не справляющихся с работой чиновников Расширенное заседание правительства с участием Токаева проходит в Нур-Султане Население копирует поведение, а не риторику элиты