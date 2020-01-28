Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Автобус с 53 ехавшими в Россию гражданами Узбекистана застрял в снегу под Нур-Султаном, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП).

«На северной объездной дороге в снежном сугробе застрял пассажирский автобус, следовавший в город Петропавловск. 53 пассажира – граждане Республики Узбекистан направлялись в Российскую Федерацию. С помощью сотрудников полицейского автопатруля автобус был вызволен из снега. Пассажиры размещены в гостинице», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как уточнили полицейские, благодаря принятым мерам за два последних дня спасено и эвакуировано 64 человека, в том числе три роженицы.

«Всю ночь сотрудники полиции работали по вызволению автомашин, которые остались в снежном плену. (…) В настоящее время спасательные работы продолжаются», — добавили в ДП.