Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Дороги из Нур-Султана закрыты по всем направлениям, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП).

«Ввиду того, что видимость ограничена, закрыты дороги по направлениям Коргалжинское, Костанайское, Кокчетавское, Павлодарское, Карагандинское и Рождественское», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что столичная полиция продолжает работать в усиленном варианте несения службы.

«Личный состав поднят для оказания содействия населению», — добавили в ДП.