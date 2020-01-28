Концепция программы управления водными ресурсами на 2020-2030 годы утверждена в РК

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ — Концепция программы управления водными ресурсами на 2020-2030 годы утверждена в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Правительство утвердило концепцию программы управления водными ресурсами РК на 2020-2030 годы», — говорится в сообщении во вторник.

По данным министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, ежегодные поверхностные водные ресурсы РК составляют около 100 куб. км, из них более 44% формируются за пределами страны. 67% водопотребления приходится на сельское хозяйство, 30% – промышленность, остальное – на хозяйственно-бытовые нужды. К 2040 году ожидается рост водопотребления Казахстана на 56%.

«Программа управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы направлена на сохранение к 2030 году водного баланса на уровне 100 куб. км за счет увеличения дополнительных поверхностных водных ресурсов: строительство новых водохранилищ на 5-7 куб. км, водосбережение до 5 куб. км, использование подземных вод до 15 куб км. К указанному периоду планируется снизить потребление воды на единицу ВВП с 91,2 до 73,0 куб. м на $1 тыс., построить 26 новых гидротехнических сооружений, реконструировать 182 республиканских, 300 коммунальных гидротехнических сооружений», — следует из сообщения.

Как отмечается, документ предусматривает строительство новых ирригационных систем для увеличения орошаемых земель с 1,7 до 3 млн га, увеличение протяженности облицованных магистральных и распределительных каналов с 3423 до 19 тыс. км.

Также сообщается, что материально-техническое оснащение бассейновых инспекций будет повышено до 100% обеспеченности, а лесистость водосборных площадей – с 1 до 200 тыс. га.

«Программа управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы будет включать 10 основных направлений: международное сотрудничество, обновление правовой базы, институциональное реформирование, модернизация и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры, изучение международного передового опыта по созданию рынка воды, цифровизация водного хозяйства, внедрение проекта Smart Water, экологически оптимальное использование водных ресурсов, подготовка специалистов водной отрасли с современными навыками и реализация важных национальных водных проектов», — резюмируется в сообщении.