Монеты номиналом Т200 выпустил Нацбанк

Алматы. 28 января. КазТАГ — Монеты номиналом Т200 выпустил Национальный банк (НБ) РК, передает корреспондент агентства.

«Национальный банк РК 28 января 2020 года выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью Т200 образца 2020 года», — сообщили в Нацбанке во вторник.

Как отмечается, дизайн монет выполнен в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной указом президента РК от 12 декабря 2018 года №804.

«В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур. Описание биколорных циркуляционных монет: Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из никелевой латуни. Гурт выполнен с 16 углублениями, с чередующимися гладкими и рифлеными секторами. На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен государственный герб Республики Казахстан, по окружности – надпись «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY», обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты – надпись «2020», обозначающая год чеканки», — проинформировали в Нацбанке.

Также сообщается, что на лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части – надпись «200», обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала.

«В верхней и в нижней части монеты – орнаментальные фрагменты, выполненные в виде вертикальных штриховок. В нижней части монеты – надпись «TEŃGE», обозначающая текстовое наименование национальной валюты, выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты аббревиатура «QUB», обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора», — следует из сообщения.

В Нацбанке отметили, что «банкноты номиналом Т200 остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа».