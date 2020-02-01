Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в город Нур-Султан

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Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ — Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в город Нур-Султан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в город Нур-Султан», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Напомним, 25 января сообщалось, что Госсекретарь США Майкла Помпео посетит 1-2 февраля Казахстан с официальным визитом. По информации МИД РК, в рамках визита предусмотрены встречи Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди

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