Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в город Нур-Султан

Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ — Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в город Нур-Султан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в город Нур-Султан», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Напомним, 25 января сообщалось, что Госсекретарь США Майкла Помпео посетит 1-2 февраля Казахстан с официальным визитом. По информации МИД РК, в рамках визита предусмотрены встречи Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди