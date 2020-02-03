Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Российские и узбекские товары конкурентоспособнее казахстанских за счет господдержки, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

«Казахстан отстает от ближайших соседей в предоставлении государственной поддержки АПК и сегодня российский и узбекские товары более конкурентоспособны за счет господдержки, чем казахстанский», — сообщил Сапаров в понедельник на встрече в комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената парламента РК.

По его словам, господдержка АПК у наших ближайших соседей «не только выше по общей сумме выделяемых средств», но и «лучше по механизмам субсидирования».

«Так, по данным обзора господдержки в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подготовленной департаментом агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Российской Федерации льготное кредитование субъектов АПК осуществляется по ставке 1-5%, тогда как у нас 6-8%, лизинг сельхозтехники и оборудования предоставляется по ставке 3,5%, тогда как ставки вознаграждения по лизингу «КазАгроФинанс» составляют 4-7% в зависимости от источника привлечения средств», — привел сравнение вице-министр.

Он отметил, что если в Казахстане при инвестиционном субсидировании возмещается в основном 25% доли инвестиций, то в России – это 20-30% на федеральном уровне, а также до 70% на региональном уровне.

«Также в Российской Федерации используется такой механизм, как возмещение первоначального взноса при лизинге техники, оборудования и скота в размере 40-80%, который в Казахстане не применяется вообще», — добавил Сапаров.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается при сравнении с Узбекистаном.

«Согласно данных национальной палаты предпринимателей («Атамекен» – КазТАГ), кредитование весенне-полевых работ в Узбекистане осуществляется под 3% годовых на срок 1,5 года, тогда как в Казахстане – от 6% сроком до восьми месяцев. Лизинг сельхозтехники осуществляется по ставке 2%, а у нас – 4-7%», — привел данные вице-министр.

Кроме того, по его словам, узбекские власти оказывают такие меры господдержки АПК, как государственный закуп сельхозпродукции по гарантированным ценам, форвардный закуп сельхозпродукции до 40% от стоимости, государственное сервисное обслуживание фермеров, освобождение от таможенных платежей на пять лет импортируемых сырья и материалов, а также освобождение от налогов и сборов на пять лет.

«Предоставление этих мер господдержки предусмотрено в специальных программах, утвержденных указами и постановлениями президента, в таких приоритетных направлениях, как производства хлопка – сырца и зерновых, плодоовощеводства, пчеловодства, техническое оснащение сельского хозяйства. Указанные меры господдержки сельского хозяйства в купе с другими преимуществами для ведения сельского хозяйства – дешевая рабочая сила, дешевые электричество, газ, вода, теплая погода – способствуют бурному развитию сельского хозяйства в Узбекистане», — проинформировал вице-министр.

Для улучшения ситуации МСХ РК считает необходимым наращивать объемы господдержки и расширять линейку механизмов господдержки, перенимая опыт соседних стран.

«Также наряду с увеличением объемов господдержки в Казахстане необходимо организовать сбыт произведенной продукции, для чего надо разобраться с импортным фальсификатом, который присутствует на рынке. В противном случае, наши усилия могут быть не столь успешными», — резюмировал Сапаров.