Сапиев о споре с чемпионом мира по армрестлингу: решение суда исполним, но подали кассацию

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Решение суда о выплате призовых чемпиону мира по армрестлингу Еркину Алимжанову исполним, но подана кассационная жалоба, сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Серик Сапиев.

«У нас была своя позиция. Апелляционная коллегия поддержала требования Алимжанова. Так как решение вступило в силу, мы и исполняем решение суда. Вопрос касательно выплат премиальных за победу или за призовые места на чемпионатах мира. Мы будем подавать в третью инстанцию – в Верховный суд», — сказал Сапиев в понедельник корреспонденту агентства.

Отвечая на вопрос, по какому курсу будут выплачены призовые Алимжанову, глава ведомства сообщил, что выплаты будут производиться по «текущему курсу года, по итогам которого он становился чемпионом».

«Комитетом была подана кассационная жалоба в Верховный суд. Дату рассмотрения пока не определили», — уточнил глава спортивного ведомства, отвечая на вопрос корреспондента.

Причину подачи кассации при одновременном исполнении судебного акта он объяснил постановлением правительства, в соответствии с которым государственные органы должны обжаловать указанные решения во всех судебных инстанциях.

Сапиев аргументировал позицию своего ведомства по спору с чемпионом о выплате премиальных международными спортивными правилами.

«Он все правильно объяснил в (исковом заявлении – КазТАГ). Но мы основываемся на правилах видов спорта. На международных соревнованиях разделение определяется международными правилами по видам спорта, в том числе и по армрестлингу. Учитывая, что Республика Казахстан в лице республиканской аккредитованной федерации является членом Всемирной Федерации Армспорта, соответственно применяются нормы вышеуказанных правил. Таким образом, в соответствии с правилами Международной федерации армреслинга (WAF) Алимжанов не подпадает в группу «среди взрослых», так как он участвовал на международных соревнованиях среди возрастной группы «Гранд мастеров» (Grand Master) в возрасте 50+, а в категорию «взрослые» (Senior) подпадают лица 21+. Согласно правилам WAF, спортсмены других категорий в возрасте старше 21 года вправе участвовать в категории «взрослый». Он, в свою очередь, участвовал в категории Grand Master. Подтверждением участия в группе Grand Master являются предоставленные им в исковом заявлении протоколы международных соревнований с его участием», — сообщил глава комитета.

Корреспондент агентства уточнил у Сапиева, выступал ли Алимжанов как «ветеран».

«Он выступал как «ветеран». Истец не подпадает под категорию «среди взрослых», так как участвовал на международных соревнованиях среди возрастной группы Grand Master в возрасте 50+ в соответствии с правилами WAF. По правилам WAF, армреслинг имеет следующие возрастные категории: кадеты 14-15 лет; юниоры 18 лет и моложе; взрослые – любой возраст старше 21 года; мастер – 40 и выше; Grand Master – 50 и выше; взрослый Grand Master – 60 и выше» — объяснил глава ведомства.

По словам Сапиева, «ветеранам» призовые не положены.

«У каждого вида спорта есть возрастные категории, законодательством предусмотрены выплаты только в категории «среди взрослых» и для членов Национальных сборных команд. Учитывая изложенное, Алимжанов официально не направлялся, то есть документы о направлении (командировании) на международные соревнования от имени Республики Казахстан и от лица уполномоченного органа, аккредитованной федерации, отсутствуют», — отметил он.

Спортивный чиновник также объяснил, почему его ведомство не согласно с решением суда.

«Постановление правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня международных спортивных соревнований, размеров и правил выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта)» предусматривает выплату поощрений только спортсменам – членам сборных команд Республики Казахстан, занявших призовые места», — сказал Сапиев.

Напомним, 3 декабря 2019 года в редакцию МИА КазТАГ обратился чемпион мира по армрестлингу Еркин Алимжанов с жалобой на действия министерства культуры и спорта Казахстана. Он сообщил, что пять лет добивается, чтобы ему выделили материальное поощрение. Спортсмен рассказал, что обратился в Есильский суд, который признал действия комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта незаконными и обязал ответчика устранить допущенное нарушение прав и законных интересов истца. Позже Алимжанов выиграл также и в апелляционной инстанции горсуда Нур-Султана.