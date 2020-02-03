Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и пяти областях РК на вторник

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и пяти областях Казахстана на вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4 февраля в Акмолинской области местами ожидается туман. Утром и днем местами ожидается низовая метель, сохраняется гололед. Ветер юго-западный утром и днем местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 4 февраля ночью и утром ожидается туман. Днем сохраняется гололед. В Кокшетау днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный днем порывы 15 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что 4 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный, южный днем местами 15-20 метров в секунду.

«4 февраля в Актюбинской области местами сохраняются туман, гололед, ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 4 февраля сохраняются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 18 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вместе с тем сообщается, что 4 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, ветер южный, юго-западный ночью 15-20 метров в секунду; в Уральске 4 февраля ожидается осадки (дождь, снег), туман, гололед.

«4 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23 метров в секунду. В Костанай 4 февраля ожидается метель, гололед, ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.