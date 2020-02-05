Политика, деньги и коррупция

Мы здесь настоящие плохие парни

Общественный фонд Transparency Kazakhstan чрезвычайно недоволен положением нашей страны в мировой табели о рангах – в Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2019 год. Именно поэтому и прозвучала нелицеприятная оценка: «Казахстан набрал 34 балла и занял 113 позицию наряду с Филиппинами, Замбией, Непалом, Сальвадором и Свазилендом».

Конечно, гораздо круче было бы упоминание с Данией, Новой Зеландией или Финляндией, которые разделили пьедестал почета между собой. Ну или встать нам хотя бы рядом с Германией или Люксембургом, которые поделили 9-10 места.

На крайний случай, хотя бы присоседиться к Японии, замыкающей первую двадцатку наименее коррумпированных стран. Ведь чем хуже мы Японии? Вон, глядите, ведомство, отвечающее за госслужбу, едва ли уже не в следующем году готово ввести в Казахстане «японский социальный пакет» для чиновников, выходящих на пенсию (это отдельная тема).

Первая сотня – не для Казахстана

Но, увы, мы находимся там, где находимся: из 180 стран мы даже не пробрались в первую сотню, которая для нас стала бы «сотней престижа».

Впрочем, мы сделали небольшой шаг вперед. Казахстану удалось улучшить свои показатели на 3 пункта – в 2018 году республика набрала лишь 31 балл. В Индексе восприятия коррупции, чтобы вы понимали, чем больше баллов, тем менее коррупционной считается страна. Методика следующая: чтобы оценить степень поражения страны коррупцией, опрашиваются бизнесмены и эксперты, в их число, кстати, не входят чиновники. Оценка ведется по шкале от 0 до 100, где ноль – уровень коррупции высокий, 100 – низкий.

Каждый год эксперты Transparency International предлагают оценить разные направления, по которым составляются опросы. В 2019 году основной темой глобального исследования определена политическая прозрачность, связь между политикой, деньгами и коррупцией, в том числе влияние правил финансирования избирательных кампаний на политическую власть и выборы.

Казахстанский офис неправительственной международной организации признает, что Казахстан демонстрирует поступательный рост в CPI. Однако наряду с этим есть за что критиковать: «Его половинчатый подход в приведении норм национального законодательства требованиям международной антикоррупционной конвенции ООН, к которой он присоединился более 10 лет назад, а также двойные стандарты в системе наказания лиц, осужденных за коррупцию, не позволяют, по мнению международного сообщества, преодолеть восприятие страны как высоко коррумпированной».

Если взять статистику с 2012 года, то в 2019 году 22 страны значительно улучшили свое положение в Индексе восприятия коррупции, более 60% (14 стран) также усилили соблюдение правил финансирования избирательных кампаний. Эксперты отмечают, что к этим странам относятся, в частности, Южная Корея и Кот-д’Ивуар.

«И наоборот, страны, в которых такие правила не существуют, либо плохо соблюдаются, набирают в среднем лишь 34 и 35 баллов соответственно, поскольку в этих странах с высоким уровнем коррупции наблюдается неравномерный баланс сил в контроле над финансовыми потоками и принимаемыми решениями», — отмечают эксперты Transparency.

Опять 35?

Но а поскольку мы непроизвольно равняемся на постсоветское пространство, интересно посмотреть, какие страны нас обошли и какие мы оставили позади. Прибалтийские страны входят едва ли не в европейскую элиту. Эстония вообще ворвалась в первую 20-ку, и делит с Ирландией 18-19 место. Литва – на 35 строчке. А Латвия вместе с Коста Рикой, Чехией и Грузией занимают 44-47 места. Также впереди нас Белоруссия (66 место) и Армения (77 место).

Остальные страны нам удалось обогнать: Молдова на 120 месте, Украина, Азербайджан и Кыргызстан уместились на 126 строчке, за Россией 137 позиция. В Центральной Азии лидером остается Казахстан, аутсайдером – Туркменистан, который плетется на 165 месте.

В целом же по миру среднее значение индекса составило всего 43 балла. Но ответственное ведомство не смущает нисколько, что Казахстан даже не преодолел этот порог.

Получив рейтинг-2019, первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов нашел в этой новости свой позитив: дескать, показатели рейтинга – лучшие за все время участия Казахстана в Индексе восприятия коррупции. И даже умудрился подсчитать, что прогресс одного года равен прогрессу предыдущих семи лет и почти равен тому значению, которое запланировали на пять лет вперёд.

Вы что-нибудь поняли? А фокус в том, что, согласно Стратегическому плану развития Казахстана, показатель Индекса восприятия коррупции к 2025 году должен составить 35 (!) баллов. Скажите, будьте добры, а кто персонально заложил столь странно низкий целевой показатель? Впрочем, удивляться не стоит – некоторые стратегические документы и государственные программы изобилуют целевыми значениями, которые и достигать-то не надо, они просто взяты из жизни. Но зато всегда находится повод отрапортовать и не соврать, что вот, наш предмет гордости – перевыполнили план, старались очень!

Не спеши, Transparency

Через год ожидаем пафоса на антикоррупционной почве: Казахстан точно наберет более чем 35 баллов! Дело в том, что в 2019 году были приняты поправки в законодательство, которые должны сослужить хорошую службу по крайней мере в восприятии казахстанской коррупции в глазах Transparency International. Так, введена персональная ответственность руководителей за коррупцию среди подчинённых, восстановлена (наконец!) антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Это неплохие подвижки, которые, впрочем, не были оценены, поскольку изменения были приняты в ноябре 2019 года. В этом году их точно оценят.

Антикоррупционная служба надеется, что также будет учтены мораторий на проверки МСБ, установление налоговых льгот и декриминализация клеветы.

Однако для того, чтобы действительно сделать рывок в борьбе с коррупцией и вырваться из плена «середнячков» CPI, нужно сделать гораздо больше, и это рекомендации Transparency International: повысить прозрачность в политическом финансировании, обеспечить прозрачность бюджетов, устранить возможность личных связей для преференций, урегулировать лоббистскую деятельность путем обеспечения открытого и значимого доступа к принятию решений, повысить избирательную честность, усилить систему сдержек и противовесов и содействовать разделению властей.

Это уже полноценные политические реформы, на которые так долго не решается Казахстан.

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