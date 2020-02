В аналогичном случае Нур-Султан просто отмолчался. А Ташкент повел себя иначе

Международное информационное агентство Reuters опубликовало статью под названием «Uzbekistan resists as US seeks to rally Central Asians against China» — «Узбекистан сопротивляется попытке Соединенных Штатов сплотить центрально-азиатские государства против Китая».

В ней говорится так: «В понедельник Узбекистан деликатным образом дал понять, что он не готов поддержать усилия Вашингтона по сплочению центрально-азиатских соседей Китая против Пекина из-за его (плохого) обращения с мусульманскими меньшинствами. Речь идет о весьма непростом вопросе для региона, имеющего тесные экономические связи с Китаем.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в регион с тем, чтобы обсудить эту проблему с соседями Пекина, которые до сих пор воздерживались от всякой критики в адрес китайской политики.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

«Мы желаем видеть Центральную Азию как регион стабильного развития, благополучия и сотрудничества, и нам совсем не хотелось бы ощущать на себе неблагоприятные политические последствия некоего соперничества в регионе между крупными державами», — сказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Заявления госсекретаря США ставят правительства центрально-азиатских государств в неловкое положение, поскольку они сильно зависят от Китая в сфере внешней торговли и инвестиций.

Касательно визита в узбекскую столицу Ташкент Помпео сказал, что он там собирается обсуждать уйгурский вопрос с коллегами из всех пяти бывших советских республик Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

«В ходе своих сегодняшних личных встреч я так же, как и вчера в Казахстане, я планирую обсудить … репрессии Коммунистической партии Китая в отношении уйгурских мусульман, казахов и представителей других этнических меньшинств в Синьцзяне», — заявил Помпео на брифинге».

3 февраля госсекретарь США провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. А еще он встретился с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в рамках формата «С5+1». Те, можно сказать, ничего нового по теме Китая от него не услышали. Еще в сентябре прошлого года Майк Помпео, встречаясь с министрами иностранных дел этих самых пяти центрально-азиатских республик на полях сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, призывал представляемые ими государства «сопротивляться требованиям Китая о репатриации уйгуров». Уйгурский вопрос стал краеугольной темой его нынешних встреч с официальными представителями стран нашего региона. Особенно акцентированными были его призывы по теме уйгуров, адресованные руководителям Казахстана и Узбекистана. Нур-Султан, судя по всему, просто отмолчался. Во всяком случае, внятной реакции на такой призыв с его стороны отмечено не было. А Ташкент, как утверждает Deutsche Welle, «отклонил попытки США сплотить центрально-азиатские государства против Китая, чтобы заставить Пекин прекратить дискриминацию мусульман-уйгуров».

Тут вот что еще обращает на себя внимание. По мнению узбекских авторов, уйгуры являются самым близкородственным узбекам народом. Поэтому уйгуры в Узбекистане быстро ассимилируются и утрачивают свою идентичность. В 1939 году их там, по официальным данным, проживало около 1,5 миллиона, в 1989 году – 36 тысяч, а в 2000-м – 19,5 тысяч. А вот в Казахстане и Кыргызстане им, по выражению профессора Национального университета Узбекистана Аблата Ходжаева, этнического уйгура и автора книг об этой этнической группе, удается «сохранить свою идентичность». В случае же с Китаем Майк Помпео как раз-то обвиняет Пекин в «попытке стереть идентичность собственных граждан» уйгурской национальности.

Гоминдановская статистика за 1944 год свидетельствует о том, что уйгуров тогда в китайском Синьцзяне проживало 4 миллиона 600 тысяч человек. Сейчас их численность в Поднебесной составляет, согласно официальной статистике, около 12 миллионов. А по данным уйгурских источников — более 20 миллионов. Получается их идентичность в Китае так же, как и в Казахстане и Кыргызстане, сохраняется. А в Узбекистане она у уйгуров, выходит, стирается – и очень быстро – естественным образом.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.