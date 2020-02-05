Начальник департамента по делам обороны ЗКО задержан по подозрению в крупной взятке

Уральск. 5 февраля. КазТАГ – Начальник департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области задержан по подозрению в крупной взятке, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области совместно с министерством обороны по подозрению в получении взятки изобличен начальник РГУ «Департамент по делам обороны ЗКО МО РК». (…) Руководитель обороны области подозревается в получении от подчиненного взятки в значительном размере, за продвижение по службе и дальнейшее покровительство. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Уральска», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в ведомстве, задержанный находится в звании полковника.