Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Названа главная проблема дорожной отрасли Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Наряду с тенденцией улучшения состояния и уровня финансирования для развития автомобильных дорог сохраняется ряд системных вопросов, требующих принятия безотлагательных мер, в том числе по дальнейшему совершенствованию законодательства. Главная проблема, с которой сталкивается дорожная отрасль Казахстана – это местами прогрессирующая потеря несущей способности дорожных покрытий», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта».

Одним из основных факторов разрушения автодорог названа интенсивность перевозок тяжеловесных грузов.

«Сейчас, как известно, на дорогах страны эксплуатируются грузовые автомобили со всего мира, в том числе огромные самосвалы китайского производства. Зарубежные транспортные компании избавляются от своих транспортных средств не только потому, что на рынке появились более престижные модели, а потому, что эксплуатировать такую технику, соблюдая все нормы, становится нерентабельно и особенно это касается осевых нагрузок. И эти грузовики попадают в Казахстан и другие страны, где допускается их передвижение по дорогам общего пользования», — сообщили разработчики концепции.

По их словам, «огромные грузовики, которых в стране происхождения не выпустят за пределы территории карьеров, в Казахстане массово эксплуатируются на перевозках инертных грузов с карьеров на строительные объекты по дорогам общего пользования».

«Все это непосредственно представляет угрозу несущей способности автомобильной дороги и приводит к нарушению монолитности дорожной одежды, образованию просадок, колейности, проломов, пластических деформаций и дальнейшему преждевременному разрушению автомобильной дороги», — сказано в документе.

Разработчики предлагают создать сеть автоматизированных станций измерения (АСИ) весовых и габаритных параметров транспортных средств, работающих круглосуточно в автоматическом режиме.

«Создание сети АСИ предполагает их установку на автомобильных дорогах республиканского и местного значения, в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан и на каждом въезде в населенный пункт, что обеспечит полный охват всего транспортного потока», — добавили авторы концепции.