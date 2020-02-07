Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 1163 казахстанских туриста возвращены с острова Хайнань на родину, сообщили в министерстве спорта и культуры (МКС) РК.

«Направлено письмо администратору системы гарантирования прав граждан корпоративного фонда (КФ) «Туристік Қамқор» касательно обеспечения вывоза граждан РК, выехавших в КНР в рамках системы гарантирования прав граждан. Кроме этого, министерство провело оперативное совещание по данному вопросу с руководством корпоративного фонда «Туристік Қамқор». По данным КФ, на территории острова Хайнань (КНР) находилось 1163 туриста РК, которые возвращены в Казахстан. Возврат туристов проходил в штатном режиме», — говорится в ответе МКС РК на официальный запрос МИА КазТАГ, подписанном вице-министром культуры и спорта РК Уркеном Бисакаевым.

На вопрос, каковы потери туроператоров РК из-за коронавируса в КНР, в минкультуры и спорта РК ответили, что «согласно пункту 2 статьи 15-2 Закона Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан», туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению исходя из конъюнктуры туристского рынка или по конкретному заказу».

«В этой связи в министерстве нет данных касательно потерь туроператоров РК из-за коронавируса в КНР, так как туроператоры не предоставляют отчеты по финансовым вопросам», — резюмируется в ответе МКС РК.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 28 тыс. человек, летальных случаев – 564, выздоровели – более 11 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».