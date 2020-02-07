Полицию, кабмин РК и таможенников потребовали наказать из-за ситуации с авто из стран ЕАЭС

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Полицию, правительство Казахстана и таможенников необходимо привлечь к ответственности из-за ситуации с автомобилями из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает партия Halyqqa Adal Qyzmet (HAQ).

«К возникновению проблемы с регистрацией авто причастны и МВД РК, и МГД РК, и Правительство. Необходимо: привлечь к ответственности лиц, допустивших ситуацию, когда 170 тыс. автовладельцев были поставлены перед фактом невозможности использования законно приобретенного имущества по причине неурегулированности условий ввоза иностранных авто; усилить контроль со стороны ответственных госорганов по ввозу и пребыванию в РК транспортных средств из ЕАЭС и ТС; провести работы по определению статуса прибытия автотранспорта на территорию РК; разработать изменения в законодательстве РК, касательно пребывания транспортных средств стран Таможенного союза на территории Казахстана», — говорится в сообщении HAQ, распространенном в пятницу.

В партии указывают на то, что 170 тыс. автовладельцев авто не согласны с предлагаемыми правительством правилами и решениями по регистрации авто.

«Необходимо: провести регистрацию транспортных средств с целью идентификации владельца и его место нахождения; поставить на временный учет автотранспортных средств по месту прописки автовладельца», — добавили в партии.

Ранее сообщалось, что, по мнению HAQ, в ситуации с регистрацией автомобилей из стран ЕАЭС налицо лоббирование интересов монополистов автомобильного рынка Казахстана, а также российского автопрома.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.