Ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний хотят в РК

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Так, согласно поправкам в статью 488 КоАП РК, за нарушение организатором или участником мирных собраний законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, планируют выписывать предупреждение или штраф на физических лиц в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП) либо арестовывать на срок до 15 суток, на юридических лиц штраф в размере 100 МРП.

По действующему законодательству, по той же статье сейчас предусмотрены предупреждение или штраф в размере 20 МРП либо арест на срок до 10 суток.

«Организация или проведение мирного собрания либо иного незаконного публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления или заявления о получении согласования о проведении публичного мероприятия, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП либо арест на срок до 20 суток, на юридических лиц штраф в размере 200 МРП», — сказано в предложенном в пятницу документе.

За предоставление руководителями и другими должностными лицами организаций организаторам и участникам несанкционированных мирных собраний или иного публичного мероприятия имущества (средств связи, множительной техники, оборудования, транспорта) или создание иных условий для организации и проведения таких мероприятий намерены наказывать штрафом в размере 50 МРП. Сейчас максимально возможный штраф за данный вид нарушения составляет 20 МРП.

И если сейчас максимально возможное наказание за нарушение статьи 488 КоАП РК составляет 50 МРП или арест сроком на 15 суток, то с принятием поправок максимально возможное наказание составит от 100 до 200 МРП либо арест сроком до 30 суток для физических лиц, и штраф в размере 300 МРП для юридических лиц.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, представляя проект поправок на своей странице в социальной сети Facebook, заявил, что концепция проекта закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» основана на международном опыте.

«На основе полученных предложений и ведущих международных практик предлагается целый ряд нововведений», — утверждает, в частности, Абаев.

Представители гражданского общества уже успели скептически отнестись к предложенным поправкам, а активистка гражданского движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева и вовсе назвала концепцию «отвратительной».