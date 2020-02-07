Мировые цены на промтовары упали из-за вызванного коронавирусом снижения спроса

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Мировые цены на промышленные товары упали из-за вызванного коронавирусом снижения спроса, сообщает Reuters.

«Цены на промышленные товары от реактивного топлива и железной руды до каучука и серной кислоты опустились до самого низкого уровня за последние несколько недель, месяцев и даже лет, поскольку эпидемия коронавируса в Китае затрудняет поставки и снижает спрос во второй по величине мировой экономике», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у китайских фьючерсов на железную руду ожидается самое большое еженедельное снижение за шесть месяцев, цены на нефть достигли самого низкого уровня с января, а фьючерсы на японскую резину упали на 15% с середины января.

Как сообщается, экономический эффект от карантина из-за коронавируса в Китае ощущают на себе производители всех видов товаров во всем мире.

«Помимо снижения спроса на импорт в Китае, резкое падение промышленной активности в стране может привести к существенным сбоям со стороны предложения», — пишет Oxford Economics.

При этом отмечается, что названный «фабрикой мира» Китай, как правило, является крупнейшим и самым активным потребителем огромного количества мирового сырья, топлива и продуктов питания. Страна – крупнейший импортер сырой нефти – также обеспечивает около половины мирового импорта меди и железной руды.

«Краткосрочные продажи сырой нефти и сжиженного природного газа в Китай на этой неделе практически прекратились. Многие сталелитейные заводы и порты закрыты, в то время как строительные проекты приостановлены, что ограничивает спрос на металл. Стальная арматура Шанхайской фьючерсной биржи и горячекатаный металлопрокат могут столкнуться с крупнейшим еженедельным снижением с ноября 2018 года. Китайская медеплавильная фабрика сократит производство более чем на 15% в феврале по сравнению с прошлым месяцем из-за этого вируса», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что китайские покупатели в основном продолжают соблюдать контракты на поставку и импортировать нормальные объемы сырья. Однако это будет продолжаться только до тех пор, пока в портах и близлежащих объектах будет достаточно места для хранения. Ожидается, что вирус нарушит торговлю продуктами питания, включая вино, мясо и фрукты.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 31 тыс. человек, летальных случаев – 636, выздоровели – более 1,4 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».