Какие застройщики заслуживают «черного списка»

Как дольщики сами себя подставляют, покупая «квартиры без гарантий»

«Закон есть, но большинство застройщиков разными способами его обходят. И обходят без препятствий», — говорит советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, обсуждая проблему рисков долевого строительства.

20 кандидатов в список

Ассоциация застройщиков Казахстана опубликовала списки застройщиков, которые, в нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве», продают объекты без разрешения на привлечение денег дольщиков. Результаты общественного мониторинга по состоянию на 29 января опубликованы по четырем городам.

В Алматы больше всего застройщиков, которые нарушают закон и создают неоправданный риск для клиентов, инвестирующих в их объекты. В этом списке девять компаний: Dial Stroy, RAMS, СеАй KZ (TOO «Есентай Строй»), Bayterek 2050, Поток-8, Kusto Group, Артемида ЛТД, Ауес и К и Элит-Строй. Они возводят в общей сложной 12 жилищных комплексов. Все компании действуют как под копирку: с клиентом заключают предварительный договор бронирования (ПДБ), по которому компания берет деньги.

В Нур-Султане таких компаний, действующих незаконно, семь: Galamat Group, Sensata Туран 20, Sat-Ns, G Park, Favorite group, FBK Kurylys и Invest Building Kz. Здесь фантазия у юристов, работающих в строительных компаниях, более богатая. Сначала они заключают предварительный договор бронирования, по которому компания берет деньги, а после ввода объекта в эксплуатацию перезаключают действующий договор на договор купли-продажи. А одна из компаний переподписывает ПДБ на договор долевого участия – чтобы, видимо, не ждать готовности объекта. В столице эти застройщики возводят 12 ЖК.

В Атырау два застройщика — K7 Group и Батыс Элит Строй — привлекают незаконно деньги населения для завершения строительства четырех ЖК. Один из них вообще изначально заключает предварительный договор купли-продажи и берет деньги. Второй опробует другую схему: заключает договор цессии (ДЦ) с подрядчиком, после ввода объекта в эксплуатацию перезаключает ДЦ на договор купли-продажи.

И, наконец, в Шымкенте общественный мониторинг выявил ТОО South Company и ТОО Feb Group, которые, ничтоже сумняшеся, заключают предварительные договора, по которым клиенты оплачивает де-факто свое долевое участие.

Все эти действия застройщики осуществляют незаконно. Риелтор с большим стажем Нина Лукьяненко говорит о том, что информации, сколько уже денег привлекли эти застройщики, нет, поскольку был осуществлен лишь общественный мониторинг. Это было бы возможно, если бы, как и прежде, проверку провела прокуратура, но, увы, государственные органы хотя и знают о существующей проблеме, но работа не проводится, пока не будет поставлена задача специально.

Экономист Руслан Мамбетбаев, обсуждая эту проблему в социальных сетях, выразил свое мнение, что застройщики не будут наказаны: ««»»»Они не составляют договора долевого участия. Вместо этого: договора инвестирования, предварительные договора купли-продажи, соглашения о сотрудничестве и т.д. Законом это не запрещено. Каждый (клиент) должен оценивать риски самостоятельно».

Защити себя сам

Любой клиент, желающий купить квартиру в процессе строительства, должен знать, что в Казахстане существует Фонд долевого участия в жилищном строительстве, где и должен застраховать свой объект любой застройщик.

В этом случае, случись какой-нибудь форс-мажор или банкротство застройщика, фонд защитит дольщиков, ведь гарантия фонда, по сути, является его обязательством по завершению строительства жилого дома при наступлении гарантийного случая и передаче дольщикам их квартир. В этой связи, риски дольщика (незавершение либо несвоевременное завершение строительства жилого дома) покрываются гарантией фонда. Более того, если застройщик заключает договор с фондом, идет контроль не только за целевым использование денег дольщика, но и за качеством вводимого в эксплуатацию жилого дома.

Закон требует от любого застройщика предоставлять информацию потенциальным клиентам информацию о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с фондом. Но, увы, на практике все по-другому.

Как видим, не все строительные компании спешат за гарантией. И причина, скорее всего, кроется в том, что гарантийный взнос не такой уж и дешевый. По данным фонда, сумма варьируется в пределах 2-6% от стоимости проекта строительства. При этом гарантийный взнос оплачивается единовременно и возврату не подлежит. А при удорожании проектной стоимости жилого дома на 10% и более, сумма гарантийного взноса подлежит пересмотру.

По идее, застройщики, которые попали в неблагонадежный список, могут заключить договор с фондом хоть сейчас. Пара строительных компаний так и сделала, пытаясь избежать репутационных потерь. Этому примеру должны последовать и другие, но, возможно, далеко не у всех есть на это средства.

Со своей стороны, Фонд гарантирования жилищного строительства постоянно публикует информацию об объектах, которые получили гарантию. Потенциальным клиентам ничего не стоит – перепроверить информацию о застройщике на сайте, прежде чем нести ему деньги. А иначе – всякое может быть…

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