Продавцы на рынках РК должны нести ответственность за отсутствие ценников

Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Продавцы на рынках должны нести ответственность за отсутствие ценников на товары, считает депутат мажилиса парламента РК Бактыкожа Измухамбетов.

«Я выступаю в первую очередь за то, чтобы всегда был ценник (на товары – КазТАГ), а то во многих ситуациях, особенно в условиях рынка, ценники отсутствуют. Потребители жалуются: мол, когда идет проверка со стороны уполномоченного органа – ценники стоят, прошла проверка – ценники убираются. И зачастую нарушается соблюдение предельной цены на социально значимые товары (19 товаров по списку). А если ценник есть – проще контролировать. И в случае отсутствия ценника предлагаю внести наказание продавца. Размер наказания для малого предпринимательства я предлагаю штраф в размере 15 МРП», — сказал в четверг Измухамбетов на заседании рабочей группы по внесению изменений в ряд законодательных актов, касающихся защиты прав потребителей.

В свою очередь председатель комитета по защите прав потребителей (КЗПП) министерства торговли и интеграции (МТИ) РК Азамат Ахметов выступил против внесения такой поправки, мотивируя тем, что в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК такая ответственность уже предусмотрена.

«В КоАП уже предусмотрена санкция в виде штрафа в размере 6-10 МРП. Этот размер проанализирован, мы считаем его достаточным», — уточнил Ахметов.

Но такой подход депутата не устроил, по его мнению, штраф в 6 МРП абсолютно не повлияет на изменение ситуации в силу своей незначительности.

«Необходимо, чтобы штраф был ощутим. Так, продавец мяса этот штраф в Т15-17 тыс. отработает в течение часа. Почему мы действующую санкцию не можем увеличить? Я долгое время был акимом региона, сталкивался с ситуациями на базаре и анализировал этот вопрос на практике. А вы анализировали, сидя в кабинете, извиняюсь, и это меня не устраивает», — заявил Измухамбетов.

Вместе с этим мажилисмен настаивает на том, чтобы за отсутствие ценников несла ответственность и администрация рынка.

«Во многих случаях при существующем положении дел администратор рынка вообще ни за что не отвечает, и за наличие ценников в том числе. Администратор рынка может же потребовать от продавца, чтобы ценник был. А если он этим не занимается, и уполномоченный орган выявит – пусть тоже ответственность несет», — полагает Измухамбетов.

1 МРП = Т2651.