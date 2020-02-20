Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ — Снег ожидается в четверг в центре, на севере и востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Уходящая ложбина атлантического циклона сохранит неустойчивый характер погоды – на севере, в центре и на востоке республики местами пройдет снег. На остальной части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра на севере, центре и востоке с метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -3-5, ночью -8-10.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +4+6, ночью -6-8.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью -5-7.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью по всему региону ожидается снег, местами ожидаются метель, усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Костанайской области местами ожидаются снег, метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Акмолинской области днем без осадков, ночью местами ожидается снег, местами ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Павлодарской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. Днем и ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -5-10.

В Карагандинской области днем без осадков, ночью местами ожидается небольшой снег, местами ожидается туман, ночью усиление ветра 18 метров в секунду с метелью. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололед. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Алматинской области без осадков, ночью и утром местами ожидаются туман, гололед. Днем +3+8, ночью -4-9.

В Мангистауской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Атырауской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью -5-10.

В Туркестанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью -4-9.

В Жамбылской области без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -3-8.

В Актюбинской области без осадков. Днем 0-5, ночью -7-12.

«В ближайшие сутки на реках юга, востока и юго-востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды. На водных объектах равнинной территорий Казахстана в гидрологическом режиме заметных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.