АНК – не единственный бесполезный проект 21.02.2020 17:48 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 269 0 Меруерт Махмутова об эффективности и целесообразности госпрограмм Похожие материалы: Иностранцев намерены выдворять за пределы Казахстана за участие в мирных собраниях Проект строительства ЛРТ в Алматы «спит» почти год – общественники Отправить проект закона РК о митингах на экспертизу в ООН предлагает правозащитник Проект АБР позволит РК отказаться от базаров и стать частью глобальных цепочек – Кампанелли Альтернативный проект закона о мирных собраниях намерен отправить в МИОР Жовтис